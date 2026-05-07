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Arm Holdings mit starken Zahlen

Aktie schwächelt dennoch. Die nächsten Kursziele 07.05.2026, 11:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Arm Holdings mit starken Zahlen: Aktie schwächelt dennoch. Die nächsten Kursziele
© Mike van den Bos auf Unsplash
Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. Der britische Chipdesigner Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (06. Mai) frische Ergebnisse vor. Mit den Zahlen zum 31. März beendete das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026. Die Zahlen wurden mit großer Anspannung erwartet. Über die Rallye der Aktie in den letzten Wochen wurde bereits eine gewisse Erwartungshaltung eingepreist. Die Zahlen fielen robust aus. Dennoch blieb ein weiteres Kursfeuerwerk aus.
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Name Aktuell Diff. Börse
Arm Holdings 189,11 EUR -15,37 % Baader Bank

Arm Holdings – Ergebnisse für das 4. Quartal 2026 im Fokus

Arm Holdings legte die Finanzergebnisse für das 4 .Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. März 2026) des Geschäftsjahres 2026 vor. Das Unternehmen veröffentlichte für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,490 Mrd. US-Dollar, nach 1,241 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit erfüllte das Unternehmen einmal mehr die eigene Prognose. Das Plus von 20 Prozent liegt allerdings unter dem Wachstumstempo des Vorquartals. So belief sich das Umsatzplus von Q3 / 2025 auf Q3 / 2026 auf 26 Prozent. 

Auf der Ergebnisseite lief es besser. Arm Holdings vermeldete einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 313 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,29 US-Dollar), nach 210 Mio. US-Dollar (EPS 0,20 US-Dollar) im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wurde vom Chipdesigner mit 641 Mio. US-Dollar veröffentlicht. Das EPS beträgt entsprechend 0,60 US-Dollar. Im Vergleichsquartal belief sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf 584 Mio. US-Dollar (EPS von 0,55 US-Dollar). Der wichtige free cash flow (non-GAAP) ging im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 hingegen auf 152 Mio. US-Dollar zurück, nach 163 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Arm Holdings Aktienchart

Ausblick auf das laufende Quartal 

Arm Holdings erwartet für das laufende 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027  einen Umsatz in einer Spanne von 1,210 Mrd. US-Dollar bis 1,310 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,36 US-Dollar und 0,44 US-Dollar prognostiziert. 

Zusammengefasst 

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung schwang sich die Arm-Aktie (WKN: A3EUCD | ISIN: US0420682058 | Ticker-Symbol: O9T) auf 240 US-Dollar. Noch Ende Januar 2026 drohte der Aktie der Rutsch unter die 100 US-Dollar-Marke. Das exponierte Kursniveau macht die Aktie anfällig für Korrekturen. Solange etwaige Rücksetzer auf 200 US-Dollar begrenzt bleiben, ist aus charttechnischer Sicht jedoch alles im grünen Bereich.

Bn-Redaktion/mt
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