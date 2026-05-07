Globale Aktienmärkte: Was steckt hinter dem MSCI World ETF?

Börse ist kein Tabu mehr: Deutsche Aktionäre auf dem Vormarsch

In Deutschland ist Sparen so angesagt wie seit 2008 nicht mehr. Die meisten Deutschen stecken ihr Geld am liebsten [A2] ins Tagesgeld und Festgeld, wo es zwar vor Kursschwankungen, nicht aber vor wertschluckender Inflation sicher ist. Sparen ohne Ziel und Struktur ist zwar besser als gar kein Sparen – wer jedoch gezielt Vermögen aufbauen will, sollte sich vor der Börse und Kürzeln wie DAX, DOW, Nasdaq oder MSCI nicht fürchten.

Die Geldanlage in Aktien und Fonds zählt zu den wichtigsten Instrumenten, um das eigene Ersparte und Vermögen vor inflationsbedingtem Kaufkraftverlust zu schützen. Laut Deutschem Aktieninstitut haben das rund 14 Millionen Aktionäre in Deutschland bereits erkannt: So viele besaßen 2025 Aktien, Fonds oder ETFs. Das ist ein Rekord und rund zwei Millionen mehr als 2024. Insgesamt investiert damit etwa jeder Fünfte in Deutschland am Kapitalmarkt.

Für alle, die dennoch noch vor dem ersten Schritt an die Börse zurückschrecken, kann ein MSCI World ETF die optimale Lösung sein. Der international gestreute „Welttopf“ eignet sich besonders für eine langfristige Geldanlage, bietet im Gegensatz zu Sparbuch oder Festgeld höhere Renditechancen und reduziert durch Diversifikation übliche Börsenrisiken auf ein kontrollierbares Minimum.

Die Hand im „Welttopf“: Was ist der MSCI World Index?

Beim MSCI World Index ist für jeden etwas dabei – so lassen sich die Vorteile des globalen Indexfonds am einfachsten zusammenfassen. Das Kürzel steht ursprünglich für Morgan Stanley Capital International, der als eigenständiger US-Finanzdienstleister unter anderem den MSCI World Index berechnet und verwaltet. In dem weltweiten Index vereinen sich rund 1.300 bis 1.500 börsennotierte große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern.

Wichtig zu wissen: Dieser vermeintliche Welttopf steht nicht für einen einzigen großen ETF, sondern für verschiedene ETFs, die den MSCI-Index nachbilden. Davon gibt es zwischen 15 bis 22 verschiedene globale ETFs, die rund 85 Prozent des Börsenwerts der jeweiligen Länder abbilden. Am stärksten vertreten sind dabei US-Unternehmen wie Apple, Amazon, Meta oder Microsoft mit 74 Prozent Anteilen. Wer in einen MSCI-World-ETF investiert, legt das eigene Geld breit gestreut in zahlreiche Unternehmen weltweit an.

Der MSCI World Index: Die wichtigsten Vorteile

MSCI World ETFs zählen unter Einsteigern, doch auch unter Profis zu den beliebtesten Geldanlagen und Sparplänen. Das liegt unter anderem an folgenden Vorteilen:

Breite Diversifikation: Investitionen werden weltweit über verschiedene Unternehmen, Branchen und Länder gestreut. Die Aktien sind im ETF als Gruppen zusammengestellt, die sich mit dem deutschen Dax oder dem US-amerikanischen Dow Jones vergleichen lassen, jedoch auf globaler Ebene. Es handelt sich im Grunde um ein „Best of“ der Börse.

Investitionen werden weltweit über verschiedene Unternehmen, Branchen und Länder gestreut. Die Aktien sind im ETF als Gruppen zusammengestellt, die sich mit dem deutschen Dax oder dem US-amerikanischen Dow Jones vergleichen lassen, jedoch auf globaler Ebene. Es handelt sich im Grunde um ein „Best of“ der Börse. Geringe Risiken: Ein breit aufgestelltes Portfolio durch MSCI ETFs streut und minimiert Risiken. Das Depot wird dadurch widerstandsfähiger, da Kapital nicht einseitig angelegt wird. Risiken und Wertverluste einiger Aktien können durch Kursgewinne anderer Aktien oder durch spätere Kursgewinne derselben Aktie ausgeglichen werden. So lässt sich auch das gefürchtete „Klumpenrisiko“, also die Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen, minimieren.

Ein breit aufgestelltes Portfolio durch MSCI ETFs streut und minimiert Risiken. Das Depot wird dadurch widerstandsfähiger, da Kapital nicht einseitig angelegt wird. Risiken und Wertverluste einiger Aktien können durch Kursgewinne anderer Aktien oder durch spätere Kursgewinne derselben Aktie ausgeglichen werden. So lässt sich auch das gefürchtete „Klumpenrisiko“, also die Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen, minimieren. Einsteigerfreundlich: Da es sich um einen passiven Aktienindex handelt, fällt der Einstieg auch ohne tiefgreifende Kenntnisse leicht. Durch breit gestreute Investition in Aktiengruppen sind detaillierte Kenntnisse der Fundamentaldaten von Unternehmen weniger entscheidend als bei Einzelaktien.

Da es sich um einen passiven Aktienindex handelt, fällt der Einstieg auch ohne tiefgreifende Kenntnisse leicht. Durch breit gestreute Investition in Aktiengruppen sind detaillierte Kenntnisse der Fundamentaldaten von Unternehmen weniger entscheidend als bei Einzelaktien. Langer Anlagehorizont: Wie ETFs im Allgemeinen bewährt sich bei MSCI World ETFs ein langer Anlagehorizont zwischen 10 und 15 Jahren, um Marktrisiken und kurzfristige Schwankungen auszusitzen. Vor allem ETF-Sparpläne mit einer regelmäßigen Sparrate belohnen durch langfristiges und krisenfestes Vermögenswachstum über Jahre hinweg.

Wie ETFs im Allgemeinen bewährt sich bei MSCI World ETFs ein langer Anlagehorizont zwischen 10 und 15 Jahren, um Marktrisiken und kurzfristige Schwankungen auszusitzen. Vor allem ETF-Sparpläne mit einer regelmäßigen Sparrate belohnen durch langfristiges und krisenfestes Vermögenswachstum über Jahre hinweg. Flexibilität: Anlagen und Sparpläne lassen sich flexibel und jederzeit anpassen oder wechseln – ohne Kündigungs- oder Widerruffristen. Auch ein Pausieren oder Stoppen sowie die Anpassung der Raten und Intervalle ist jederzeit möglich.

Die ersten Schritte zum MSCI-World-Investment

Der Einstieg in die Welt der MSCI World ETFs ist für Anfänger simpel und besteht nur aus zwei grundlegenden Schritten: Zunächst braucht es ein Wertpapierdepot, das bei einer Bank oder einem Online-Broker eröffnet wird. Danach können ETFs ausgewählt werden, die den MSCI World nachbilden.

Die Unterschiede liegen hier insbesondere in den Kosten, in der Ertragsverwendung (sofortige Ausschüttung oder thesaurierende Wiederanlage) und im Fondsvolumen, also dem Kapital, das im ETF verwaltet wird. Ein hohes Fondsvolumen und niedrige Kosten sind hier gängige Richtlinien. Zu entscheiden ist auch, ob die Anlage manuell und einmalig erfolgt oder per ETF-Sparplan mit monatlicher oder vierteljährlicher Sparrate.

Beliebte MSCI World ETFs für Einsteiger sind:

iShares Core MSCI World UCITS ETFs (sehr groß, thesaurierend und breit gestreut)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (niedrige Kosten, thesaurierend)

HSBC MSCI World UCITS ETF (SWRD) (sehr niedrige Kosten, ausschüttend)

Profi-Tipp: US-Klumpenrisiko streuen

Nicht in die Irre führen lassen: Mit über 70 Prozent Anteil machen US-Firmen fast drei Viertel des vermeintlichen „Welttopfs“ aus. Trotz seines Namens ist der MSCI World kein echter Weltindex.

Wichtig ist es, ein US-Übergewicht im Portfolio zu vermeiden. Hierzu bieten sich MSCI World ETFs an, die sich insbesondere auf weltweit gemischte Aktien konzentrieren. So finden sich MSCI World ETFs, die neben Industrieländern auch Schwellenländer abdecken (MSCI ACWI), jedem Unternehmen dieselbe Gewichtung geben (MSCI World Equal Weight) oder US-Aktien ganz ausschließen (MSCI World ex USA). Auch die Einbeziehung von Small Cap ETFs, also Aktien kleinerer Unternehmen, oder regionale ETFs können eine mögliche US-ETF-Verklumpung verhindern.

Mit MSCI World ETFs weltweit und stabil aufgestellt

MSCI World ETFs bilden ein sicheres und stabiles Fundament für jedes langfristig aufgestellte Portfolio – sowohl für Einsteiger als auch für Profis. Wichtig ist ein langer Anlagenhorizont ab zehn Jahren, das nötige Kapital (möglichst 10 bis 15 Prozent des Nettogehalts für Vermögenswachstum) sowie Geduld. Vor allem mit einem ETF-Sparplan lassen sich durch die historisch bewährte MSCI-Performance zuverlässig und regelmäßig Erträge erzielen.

[A2]Quelle: https://www.wiwo.de/unternehmen/umfrage-warum-so-viele-deutsche-aktien-und-fonds-links-liegen-lassen/100212343.html