Daimler Truck

Hoffnung trotz Gewinneinbruch 06.05.2026, 16:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Daimler
© Symbolbild von Lance Chang auf Unsplash
Daimler Truck ist mit einem massiven Gewinneinbruch ins Jahr 2026 gestartet und musste besonders in Nordamerika deutliche Rückgänge bei Absatz und Umsatz hinnehmen. Belastet wurde das Geschäft vor allem durch US-Zölle, die schwache Logistikbranche sowie sinkende Investitionen der Speditionen. Trotz der schwierigen Lage sieht der Konzern dank steigender Auftragseingänge und umfangreicher Sparprogramme erste Chancen auf eine Stabilisierung im weiteren Jahresverlauf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Daimler Truck Holding 43,85 EUR +0,84 % Quotrix Düsseldorf

Schwacher Jahresauftakt belastet den Nutzfahrzeugriesen

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist mit deutlichen Belastungen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wie der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen mitteilte, fiel der Gewinn im ersten Quartal massiv zurück. Das Konzernergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 80 Prozent von 749 Millionen Euro auf nur noch 149 Millionen Euro ab.

Vor allem die Entwicklung auf dem nordamerikanischen Markt drückte auf die Bilanz. Die lange Zeit wichtigste Gewinnregion des Unternehmens verzeichnete einen erheblichen Rückgang bei Absatz und Umsatz. In Nordamerika verdiente Daimler Truck lediglich noch 209 Millionen Euro und damit 73 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig sank der Absatz um 25 Prozent, während die Erlöse um 29 Prozent zurückgingen. Die schwachen Zahlen kamen für den Markt allerdings nicht völlig überraschend, da Analysten bereits mit einer deutlichen Abschwächung gerechnet hatten.

US-Zölle und schwache Logistikbranche setzen Freightliner unter Druck

Die Probleme in den USA haben mehrere Ursachen. Besonders belastend wirken sich die amerikanischen Einfuhrzölle gegenüber Mexiko aus. Dort produziert Daimler Truck Fahrzeuge für die US-Marke Freightliner, die nun von zusätzlichen Handelsbarrieren betroffen sind.

Hinzu kommt die anhaltende Schwäche im amerikanischen Logistiksektor. Viele Speditionen halten sich aktuell mit Neuanschaffungen zurück, wodurch die Nachfrage nach Lastwagen spürbar gesunken ist. Die Investitionsbereitschaft der Branche bleibt angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten verhalten.

Dennoch gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Stabilisierung. Der Auftragseingang in Nordamerika legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um starke 86 Prozent zu. Dieser Wert wird von Investoren aufmerksam beobachtet, da neue Bestellungen häufig als Frühindikator für eine spätere Erholung des Geschäfts gelten.

Konzernchefin Karin Rådström zeigte sich trotz des schwachen Quartals vorsichtig optimistisch. Laut Unternehmensmitteilung erklärte sie: „Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erzielen.“ Besonders in den USA hätten sich die Auftragseingänge zuletzt deutlich belebt. „Diese Dynamik dürfte sich in den kommenden Quartalen positiv auf unsere Geschäftsentwicklung auswirken“, sagte Rådström weiter.

Sparprogramm soll Milliarden einsparen

Parallel zur schwierigen Marktlage arbeitet Daimler Truck an umfangreichen Kostensenkungen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern das Sparprogramm „Cost Down Europe“ gestartet. Ziel ist es, die laufenden Kosten in Europa bis 2030 um mehr als eine Milliarde Euro zu reduzieren.

Vor allem die Lkw-Sparte Mercedes-Benz Trucks steht dabei im Fokus der Einsparungen. In Deutschland sollen im Zuge der Maßnahmen rund 5000 Stellen wegfallen. Auch in Nordamerika plant der Konzern zusätzliche Effizienzprogramme.

An der Börse wurden die Quartalszahlen dennoch vergleichsweise stabil aufgenommen. Die Aktie gewann zuletzt über XETRA 2,37 Prozent auf 44,43 Euro. Seit Jahresbeginn 2026 liegt das Papier damit rund 17 Prozent im Plus.


Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies bewertete die Zahlen zwar schwächer als die allgemeinen Markterwartungen, jedoch im Rahmen seiner eigenen Prognosen. Besonders wichtig sei nun der Ausblick auf das zweite Quartal. Daimler Truck rechne in Nordamerika bereits wieder mit einer operativen Marge zwischen 7 und 8 Prozent. Dies deute darauf hin, dass sich die zuletzt verbesserten Auftragseingänge zunehmend im operativen Geschäft bemerkbar machen könnten.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN6T7L
Ask: 0,22
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MK4TBN
Ask: 1,11
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN6T7L MK4TBN. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
2 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
5 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
6 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
7 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Disney übertrifft Erwartungen: Aktie springt an

17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: WM-Deal soll Reichweite pushen

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE unter Druck: Kursrutsch trotz Rekordjahr – Ist das die letzte …

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW schockt die Bären: Aktie schießt trotz Profit-Rückgang …

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW überholt Amazon: Einstieg als Hauptaktionär bei Rivian perfekt…

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax gewinnt an Dynamik und nimmt die 25.000 Punkte ins Visier

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drängt aus dem Schatten von Nvidia: AMD zündet nach bärenstarken …

11:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Einmal mehr enttäuschend: PayPal nach Zahlen auf Talfahrt

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer