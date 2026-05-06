Dax gewinnt an Dynamik und nimmt die 25.000 Punkte ins Visier

Beenden die Zahlen die Kursrallye bei Infineon? 06.05.2026, 13:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax gewinnt an Dynamik und nimmt die 25.000 Punkte ins Visier: Beenden die Zahlen die Kursrallye bei Infineon?
© 1999-2026 Infineon Technologies AG / Dresden cleanroom
Der Dax gewinnt zur Stunde an Dynamik und läuft mit Vehemenz auf die 25.000 Punkte zu. Einmal mehr ist die Geopolitik treibende Kraft hinter der Bewegung – dieses Mal im positiven Sinn. Der Markt setzt auf eine Entspannung im Nahen und Mittleren Osten. Die Ölpreise sinken und mit ihnen geben die Anleiherenditen nach. So sanken unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder unter die eminent wichtige Marke von 4,4 Prozent. Dieser Rückgang macht den Aktienmärkten und ganz nebenbei auch Gold und Silber wieder Beine.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 58,23 EUR -5,41 % Lang & Schwarz
DAX 24.879,95 PKT +1,95 % Ariva Indikation

Doch nicht nur die Geopolitik stützt. Positive Impulse gab es auch von der Quartalsberichtssaison. Die gestern präsentierten AMD-Zahlen sorgen gegenwärtig für Furore.  

Aus charttechnischer Sicht muss es dem Dax gelingen, die aktuelle Dynamik zu bewahren und in einen Sprung über die 25.000 Punkte umzumünzen. Das wäre ein Zeichen der technischen Stärke. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht ein Paukenschlag. 

Der ein oder andere dürfte sich auch einen Paukenschlag von Infineon erwartet haben. Der deutsche Halbleiterkonzern legte gestern frische Quartalszahlen vor. Sie wurden zwar positiv aufgenommen, doch das ganz große Kursfeuerwerk haben sie aber nicht ausgelöst. 

Infineon Technologies Aktienchart

Infineon mit Zahlen

Infineon veröffentlichte am gestrigen Dienstag (05. März) die Ergebnisse des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2026. Infineon gab den Umsatz im 2. Quartal mit 3,812 Mrd. Euro an. Das ist ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Das Segmentergebnis wurde mit 653 Mio. Euro vermeldet. Das ist im Vergleich zum Vorquartal ein marginaler Rückgang. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurde ein Segmentergebnis von 655 Mio. Euro erzielt. Leicht rückläufig entwickelte sich auch die Bruttomarge. Diese lag im aktuellen Berichtszeitraum bei 38,7 Prozent, nach 39,9 Prozent im  entsprechenden Vorquartal.

Wie reagiert die Aktie?

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) nahm noch einmal Anlauf, um die 65 Euro zu überwinden. Doch so langsam macht sich die Schwerkraft bemerkbar. Aktuell sind Gewinnmitnahmen zu beobachten. In Anbetracht des exponierten Kursniveaus kommen diese nicht überraschend. Auf Unterstützung trifft der Kurs im Bereich von 57 Euro. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 48 Euro / 47 Euro zu verorten.

Infineon in der Börsennews Aktienanalyse

Die Reaktion des Marktes hielt sich in Grenzen. Im Vorfeld der Veröffentlichung musste die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) bereits Federn lassen und fiel auf die Marke von 40 Euro zurück. Die Zahlen brachten zunächst keinen frischen Wind, sodass ein Rücksetzer unter die 40 Euro zu befürchten ist. Sollte es hierzu kommen, würden mit den 38 Euro und den 35 Euro zwei vermeintlich gut ausgebaute Unterstützungen warten. Um die Rallye fortzusetzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für Infineon. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 44 Euro. Optimistischer sind hingegen die Analysten von Jefferies. Sie bestätigten noch einmal ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 52 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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