BMW schockt die Bären

Aktie schießt trotz Profit-Rückgang zweistellig hoch – Startet jetzt die 100-Euro-Rallye? 06.05.2026, 13:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BMW
© Bild von Pexels auf Pixabay
Die Aktionäre von BMW erleben am Mittwoch ein wahres Kursfeuerwerk. Nach der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen schießt die Aktie der Münchner im DAX steil nach oben und notiert am frühen Nachmittag bei 83,47 Euro – ein sattes Plus von 7,76 Prozent. Damit setzt sich der Autobauer an die Spitze des Sektors und lässt die zähen Kursverluste der vergangenen Monate hinter sich. Während der Markt zuletzt vor allem den harten Preiskampf in China fürchtete, liefert BMW nun die passende Antwort auf der Straße.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BMW 82,09 EUR +5,70 % Lang & Schwarz

Starker Jahresauftakt überzeugt Skeptiker
Trotz der herausfordernden Bedingungen in Fernost attestieren Analysten wie Jose M. Asumendi von JPMorgan dem Konzern einen „insgesamt starken Jahresauftakt“. Während Konkurrenten teils mit Margendruck kämpfen, konnte BMW durch seinen Fokus auf das margenstarke Premiumsegment und eine konsequente Digitalisierung punkten. Das Vertrauen der Investoren spiegelt sich deutlich im Kurs wider: BMW zieht heute den gesamten europäischen Automobilsektor mit nach oben. JPMorgan bleibt daher bei seiner Einstufung „Overweight“ und sieht ein Kursziel von 100 Euro – was vom aktuellen Niveau aus noch ein Potenzial von rund 20 Prozent bedeuten würde.

Erholung nach dem Kursrutsch: Ist das die Wende?
Der heutige Sprung ist für die charttechnische Lage von enormer Bedeutung. In den letzten drei Monaten mussten Anleger ein Minus von über 11 Prozent verkraften, seit Jahresbeginn lag der Verlust sogar bei über 15 Prozent. Mit dem heutigen Ausbruch über die 83-Euro-Marke scheint der Abwärtstrend vorerst gestoppt. Dass Mitbewerber wie Mercedes-Benz (+3,74 Prozent) und Volkswagen (+4,13 Prozent) ebenfalls deutlich zulegen, unterstreicht die neue Zuversicht im Sektor, doch BMW bleibt heute der unangefochtene Tempomacher.

Premium-Strategie zahlt sich aus
BMW beweist heute eindrucksvoll, dass die starke Marke und die technologische Kompetenz in der E-Mobilität Früchte tragen. Zwar bleiben externe Risiken wie die drohenden US-Zölle unter der Regierung Trump ein Unsicherheitsfaktor, doch die operativen Zahlen für das erste Quartal geben den Optimisten recht. Für Anleger, die auf eine nachhaltige Erholung im Automobilsektor setzen, könnte der heutige Kurssprung das lang ersehnte Signal für den Wiedereinstieg sein. Die 100-Euro-Marke ist jedenfalls wieder in den Fokus gerückt.

Bn-Redaktion/js
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