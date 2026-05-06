VW überholt Amazon

Einstieg als Hauptaktionär bei Rivian perfekt – Startet jetzt die große Aufholjagd? 06.05.2026, 13:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild VW
© Bild von Simon auf Pixabay
Volkswagen schaltet bei seiner E-Auto-Strategie in den Angriffsmodus. Mit einer Aufstockung der Anteile auf 15,9 Prozent ist der deutsche Autogigant ab sofort der größte Einzelaktionär beim US-Pionier Rivian. Damit zieht VW am bisherigen Spitzenreiter Amazon vorbei. Die Börse reagiert prompt: Die VW-Vorzugsaktie schießt um über 6 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 89,97 Euro. Anleger setzen darauf, dass der Milliarden-Deal die chronischen Software-Sorgen der Wolfsburger endlich beendet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 88,25 EUR +4,19 % Quotrix Düsseldorf
Amazon 233,80 EUR +0,01 % Quotrix Düsseldorf
Rivian Automotive Registered (A) 14,81 USD +1,39 % TTMzero RT (USD)

Die 5,8-Milliarden-Dollar-Lösung
Die Allianz ist weit mehr als eine Finanzbeteiligung. Volkswagen pumpt insgesamt bis zu 5,8 Milliarden Dollar in das Gemeinschaftsprojekt, um Zugriff auf Rivians moderne Zonen-Elektronik-Architektur zu erhalten. Diese Technologie soll die Komplexität künftiger ID.-Modelle drastisch senken und die Entwicklungskosten drücken. Allein in diesem Jahr investiert VW rund 2,3 Milliarden Euro, um im gemeinsamen Entwicklungszentrum im Silicon Valley die Software-Wende herbeizuführen.

Rivians R2-Offensive als Joker
Während VW von der Software-Power profitiert, nutzt Rivian das frische Kapital, um seine Expansion voranzutreiben. Das neue, kompaktere SUV-Modell R2 steht kurz vor dem US-Marktstart und soll als erste Baureihe auch den Weg nach Europa finden. Das Joint Venture zwischen den beiden Schwergewichten beschäftigt bereits über 1.000 Spezialisten und gilt als entscheidender Hebel, um gegen die Konkurrenz von Tesla und chinesische Hersteller wie BYD zu bestehen.

Hoher Preis für die technologische Zukunft
Der Aufstieg zum Hauptaktionär ist ein mutiger Schritt von VW-Chef Oliver Blume. Trotz der enormen Kosten bewerten Investoren den Zugang zu Rivians Technologie als lebensnotwendig für den Konzern. Die 15,9-Prozent-Hürde ist genommen – nun muss das Joint Venture liefern und zeigen, dass die "Wolfsburger Software" künftig halten kann, was die Hardware verspricht.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VY3R9K
Ask: 0,38
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VC69GA
Ask: 1,64
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY3R9K VC69GA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
2 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
5 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
6 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
7 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE unter Druck: Kursrutsch trotz Rekordjahr – Ist das die letzte …

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW schockt die Bären: Aktie schießt trotz Profit-Rückgang …

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax gewinnt an Dynamik und nimmt die 25.000 Punkte ins Visier

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drängt aus dem Schatten von Nvidia: AMD zündet nach bärenstarken …

11:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Einmal mehr enttäuschend: PayPal nach Zahlen auf Talfahrt

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ferrari-Aktie unter Druck: Trotz starker Zahlen kippt die Stimmung

Gestern 20:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

300 Prozent Rally: Droht jetzt der Absturz bei LPKF?

Gestern 19:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellenabbau und Milliardenplan: Was hinter PayPals überraschendem …

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer