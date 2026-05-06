RWE unter Druck

Kursrutsch trotz Rekordjahr – Ist das die letzte Kaufchance vor den neuen Zahlen? 06.05.2026, 13:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild RWE
© Bild von Carlotta Silvestrini auf Pixabay
Die Aktionäre von RWE müssen am Mittwoch starke Nerven beweisen. Während der DAX insgesamt deutlich zulegt, rutscht der Essener Energiekonzern ans Ende der Kurstafel. Die Aktie verliert im bisherigen Handelsverlauf rund 3,36 Prozent und notiert aktuell bei 58,04 Euro. Damit setzt sich die Abwärtsbewegung des Vortages verschärft fort. Doch trotz der roten Vorzeichen am heutigen Tag bleibt die langfristige Bilanz beeindruckend: Seit Jahresbeginn liegt RWE immer noch mit über 33 Prozent im Plus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 58,59 EUR -2,79 % Lang & Schwarz
E.ON 18,29 EUR -0,99 % Lang & Schwarz

Gewinnmitnahmen bremsen den Höhenflug
Der aktuelle Kursrückgang wird im Markt primär als technische Korrektur nach einer massiven Rallye gewertet. Mit einem Plus von über 80 Prozent auf Jahressicht war die Aktie zuletzt heißgelaufen und erreichte erst kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch bei 60,76 Euro. Dass Anleger nun Gewinne vom Tisch nehmen, ist ein normales Phänomen, zumal die gesamte Versorgerbranche heute einen schweren Stand hat. Auch Konkurrenten wie E.ON (-1,46 Prozent) müssen Federn lassen, während zyklische Werte aus dem Auto- und Technologiesektor die Führung im Index übernehmen.

Spannung vor dem Quartalsbericht
Die Nervosität am Markt könnte auch mit der anstehenden Berichterstattung zusammenhängen. RWE hat bereits Vorabbekanntmachungen für die Veröffentlichung der nächsten Quartalsmitteilungen herausgegeben. Investoren warten gespannt darauf, ob der Konzern seine ehrgeizigen Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien halten kann. Besonders die starke Position bei Offshore-Windkraftanlagen gilt als wichtiger Wachstumstreiber, während die konventionelle Erzeugung im Zuge der Energiewende planmäßig zurückgefahren wird.

Technischer Rücksetzer auf hohem Niveau
Für viele Marktbeobachter ist der heutige Rücksetzer kein Grund zur Sorge, sondern eine marktübliche Konsolidierung. RWE ist mit einem Börsenwert von rund 43 Milliarden Euro ein Schwergewicht im DAX und profitiert weiterhin von einer prall gefüllten Projektpipeline. Solange die Unterstützung im Bereich der 57-Euro-Marke hält, bleibt das positive Chartbild intakt. Für langfristig orientierte Anleger, die den rasanten Anstieg im ersten Quartal verpasst haben, könnte das aktuelle Kursniveau nun sogar wieder eine attraktivere Basis für einen Einstieg bieten.

Bn-Redaktion/js
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