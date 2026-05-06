Disney übertrifft Erwartungen

Aktie springt an 06.05.2026, 17:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Disney Schloss
© Symbolbild von PAN XIAOZHEN auf Unsplash
Disney hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen. Besonders das Streaminggeschäft rund um Disney+ erreichte erstmals eine zweistellige Gewinnmarge und entwickelte sich damit zum wichtigen Wachstumstreiber des Konzerns. Ein optimistischer Jahresausblick sowie angekündigte Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe sorgten zudem für starke Kursgewinne der Disney-Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Walt Disney 91,03 EUR +5,92 % Lang & Schwarz

Starke Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen des Marktes übertroffen. Sowohl beim Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz konnte der Entertainment-Riese bessere Werte liefern als von Analysten prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum 1,45 US-Dollar erzielt worden waren. Analysten hatten im Vorfeld im Durchschnitt lediglich mit 1,49 US-Dollar gerechnet. Auch operativ entwickelte sich das Geschäft positiv: Das Ergebnis vor Steuern stieg um 9 Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar nach 3,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Unter dem Strich sank der Nettogewinn allerdings von zuvor 3,3 Milliarden US-Dollar auf nun 2,25 Milliarden US-Dollar. Ausschlaggebend dafür war vor allem ein steuerlicher Effekt. Im Vorjahresquartal hatte Disney von einer Steuergutschrift profitiert, die den damaligen Gewinn zusätzlich erhöht hatte.

Beim Umsatz setzte der Konzern seinen Wachstumskurs ebenfalls fort. Die Erlöse stiegen im abgelaufenen Quartal auf 25,2 Milliarden US-Dollar nach 23,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf Disney auch hier die Erwartungen des Marktes, die bei 24,87 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

Disney+ erreicht wichtigen Meilenstein im Streaminggeschäft

Besonders aufmerksam wurde an der Börse die Entwicklung der Streaming-Sparte verfolgt. Die Direktvermarktungssparte, zu der unter anderem Disney+ gehört, erreichte erstmals eine prozentual zweistellige Gewinnmarge. Für Disney markiert das einen wichtigen Wendepunkt, nachdem das Streaminggeschäft über Jahre hinweg hohe Verluste verursacht hatte.

Der Konzern hatte massiv investiert, um sich im Wettbewerb mit Plattformen wie Netflix oder Amazon zu behaupten. Nun scheint sich dieser Kurs zunehmend auszuzahlen. Die Profitabilität des Streamingsegments gilt als entscheidender Faktor für die langfristige Bewertung des Konzerns.

Auch das Filmgeschäft entwickelte sich zuletzt stark. Besonders erfolgreich liefen die Produktionen „Avatar: Fire and Ash“ sowie „Zootopia 2“, das in Deutschland unter dem Titel „Zoomania 2“ erscheint. Gemeinsam mit dem Animationsfilm „Hoppers“ spielten die drei Filme seit ihrem Start mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein.


Weniger dynamisch verlief dagegen das Geschäft in der Sportsparte. Sinkende Werbeeinnahmen beim Sportsender ESPN belasteten dort die Profitabilität. Gleichzeitig verzeichnete Disney in seinen Freizeitparks und auf den Kreuzfahrtschiffen höhere Ausgaben der Besucher. Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Management mit Blick auf die Parksparte vorsichtig und verweist auf die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Verbraucher.

Milliardenrückkäufe und optimistischer Ausblick treiben die Aktie an

Für das Gesamtjahr 2026 zeigte sich Disney zuversichtlich. Der Konzern erwartet ein bereinigtes Wachstum des Gewinns je Aktie von rund 16 Prozent. Zusätzlich kündigte das Unternehmen Aktienrückkäufe im Umfang von mindestens 8 Milliarden US-Dollar an.

Auch der Ausblick für das laufende dritte Quartal fiel positiv aus. Disney rechnet mit einem operativen Ergebnis von etwa 5,3 Milliarden US-Dollar. In der Bilanzmitteilung erklärte der Konzern: „Die aktuelle Nachfrage in unseren inländischen Parks und Resorts ist gut. Wir sind uns jedoch der makroökonomischen Unsicherheit bewusst, mit der die Verbraucher derzeit konfrontiert sind.“

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Disney-Aktie legte im Handel an der NYSE zeitweise um 7,3 Prozent auf 107,82 US-Dollar zu. Besonders die Fortschritte im Streaminggeschäft sowie der optimistische Gewinnausblick sorgten bei Investoren für positive Reaktionen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA35F8
Ask: 0,88
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UJ5M1Q
Ask: 1,31
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA35F8 UJ5M1Q. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
2 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
5 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
6 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
7 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Telekom: WM-Deal soll Reichweite pushen

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Daimler Truck: Hoffnung trotz Gewinneinbruch

16:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE unter Druck: Kursrutsch trotz Rekordjahr – Ist das die letzte …

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW schockt die Bären: Aktie schießt trotz Profit-Rückgang …

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW überholt Amazon: Einstieg als Hauptaktionär bei Rivian perfekt…

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax gewinnt an Dynamik und nimmt die 25.000 Punkte ins Visier

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drängt aus dem Schatten von Nvidia: AMD zündet nach bärenstarken …

11:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Einmal mehr enttäuschend: PayPal nach Zahlen auf Talfahrt

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer