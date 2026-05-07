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Novo Nordisk mit Lichtblick

Nimmt die Trendwende jetzt endlich Fahrt auf? 07.05.2026, 12:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk mit Lichtblick: Nimmt die Trendwende jetzt endlich Fahrt auf?
© National Cancer Institute auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk arbeitet seit geraumer Zeit an der Ausbildung eines tragfähigen Bodens respektive an einer unteren Trendwende. Die letzten Monate haben der Aktie massiv zugesetzt. Mit den Zahlen zum 1. Quartal sollte Aufbruchsstimmung kreiert werden. Das gelang zumindest teilweise. Die Trendwende läuft. Ob sie letztendlich erfolgreich sein wird, bleibt aber noch abzuwarten.
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Novo Nordisk 39,16 EUR +0,20 % TTMzero RT

Novo Nordisk mit frischen Zahlen

Novo Nordisk veröffentlichte gestern (06. Mai) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Der dänische Pharmakonzern gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 96,823 Mrd. Dänische Kronen (DKK) an. Damit verzeichneten die Dänen gegenüber dem 1. Quartal 2025 einen Umsatzanstieg in Höhe von 24 Prozent, währungsbereinigt waren es 32 Prozent. Der bereinigte Umsatz wurde hingegen mit 70,063 Mrd. DKK angegeben. Das ist ein Minus von 10 Prozent, währungsbereinigt -4 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 59,618 Mrd. DKK vermeldet, nach 38,791 Mrd. DKK im 1. Quartal 2025. Das ist ein Plus in Höhe von 54 Prozent, währungsbereinigt waren es +65 Prozent. Das bereinigte EBIT gab Novo Nordisk hingegen mit 32,858 Mrd. DKK an. Das ist ein Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal, währungsbereinigt um -6 Prozent. Der Konzern gab den Nettogewinn für das 1. Quartal 2026 mit 48,557 Mrd. DKK an. Der bereinigte Nettogewinn lag im 1. Quartal 2026 bei 29,479 Mrd. DKK. 

Novo Nordisk Aktienchart

Novo Nordisk profitierte nicht zuletzt von der starken Markteinführung des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform. Der robuste Start ins Jahr 2026 veranlasste die Dänen zu einer leichten Anhebung ihrer Gesamtjahresprognose. 

Bislang ging Novo Nordisk für das Jahr 2026 davon aus, dass es einen währungsbereinigten Rückgang des Umsatzes um -5 Prozent bis -13 Prozent geben wird. Nach dem 1. Quartal 2026 passte der Pharmakonzern die Prognose auf -4 Prozent bis -12 Prozent an. Das ist ein kleiner Lichtblick – nicht mehr und nicht weniger. Auch die Entwicklung des währungsbereinigten EBITs wird nunmehr für das Gesamtjahr 2026 in der Spanne von -4 Prozent bis -12 Prozent erwartet.

Was macht die Aktie?

Aus charttechnischer Sicht steht es noch immer Spitz auf Knopf. Zwar konnte sich Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) in den letzten Wochen wieder berappeln und löste sich von den 30 Euro, doch der entscheidende Befreiungsschlag bleibt bislang aus. Die Aktie muss über die 40 Euro, um die untere Trendwende zu forcieren. Unterdessen sollten Rücksetzer unter 30 Euro tunlichst vermieden werden. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
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