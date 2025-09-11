Anzeige
Gold in banger Erwartung

11.09.2025, 13:56 Uhr

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, Newmont & Co
© Foto von Sergei Starostin auf Pexels
Es ist der wohl wichtigste Termin für den Goldpreis in dieser Woche – die heutige Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für August. Ebnen diese der Fed endgültig den Weg zur Leitzinssenkung am kommenden Mittwoch (17. September)? Die Daten werden im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) veröffentlicht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 25,20 EUR -0,02 % Lang & Schwarz
Gold 3.635,38 USD -0,14 % Lang & Schwarz

Gold zündete in den letzten Tagen noch einmal den Preisturbo und pulverisierte das bisherige Hoch bei 3.500 US-Dollar. Auch die 3.600 US-Dollar stellten keine allzu große Hürde dar. Nun muss es darum gehen, das Tempo der Rallye hochzuhalten und den Weg in Richtung 4.000 US-Dollar fortzusetzen. „Passende“ Verbraucherpreisdaten würden da sicherlich helfen. Nichtsdestotrotz macht das exponierte Preisniveau Gold anfällig für Rücksetzer und Korrekturen. Im besten Fall spielen sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 3.500 US-Dollar ab. Das wäre aus charttechnischer Sicht das Idealszenario. Doch selbst ein Rücksetzer auf 3.150 US-Dollar würde die Rallye in ihren Grundfesten noch nicht erschüttern. 

Die eskalierende Goldpreisrallye hat auch bei den Produzentenaktien zu einer vollständigen Eskalation geführt. Barrick Mining, Newmont & andere Goldaktien setzten zu einem Höhenflug an. 

Barrick Mining – Kein Ende der Rallye in Sicht

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) haussiert. Mit dem Kursbereich von 21,6 US-Dollar (Hoch aus dem Juni dieses Jahres) wurde ein weiterer Widerstand aufgebrochen. Gleichzeitig installierte sich damit ein außerordentlich starkes Kaufsignal. Dieses könnte die Aktie noch weit tragen. 

Barrick Gold Mining Aktienchart

Barrick Mining treibt die Optimierung seines Portfolios konsequent voran. Kürzlich fand man mit der Carcetti Capital Corp. einen Abnehmer für die kanadische Hemlo Gold Mine. Die Transaktion hat einen Wert von 1,09 Mrd. US-Dollar. 

Der obere Langfristchart auf Monatsbasis verdeutlicht die Sprengkraft der aktuellen charttechnischen Konstellation. Barrick Mining setzt gegenwärtig den markanten und vermeintlich stark ausgebauten Widerstandsbereich von 30 US-Dollar / 31 US-Dollar unter Druck. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte das mit einem Ausbruch ausgelöste Kaufsignal die Aktie des Gold- und Kupferproduzenten weit tragen. Selbst eine Ausdehnung in Richtung 40 US-Dollar bis 43 US-Dollar wäre ein Szenario, das nicht auszuschließen ist. 

Kurzum: Die Rallye ist weit fortgeschritten. Das Risiko von Gewinnmitnahmen steigt damit unweigerlich. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Erst der Bereich von 26 US-Dollar würde aus charttechnischer Sicht Unterstützung bieten. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare
Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer