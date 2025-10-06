Anzeige
Gold startet mit Paukenschlag in die neue Woche

Im Schatten von Barrick und Newmont läuft diese Aktie heiß 06.10.2025, 13:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold startet mit Paukenschlag in die neue Woche: Im Schatten von Barrick und Newmont läuft diese Aktie heiß
© bn Symbolbild
Der Wahnsinn geht offenbar in die nächste Runde. Gold lässt es zu Wochenbeginn krachen und springt über die 3.900 US-Dollar. Und das sehr deutlich! Die 4.000 US-Dollar sind zum Greifen nahe. Angesichts des imposanten Momentums und der enormen Aufwärtsdynamik scheint das Erreichen dieser Marke nur eine Frage von Tagen, wenn nicht gar von Stunden, zu sein.
Agnico Eagle Mines 146,78 EUR +1,86 % Lang & Schwarz
Gold 3.939,42 USD +1,34 % Lang & Schwarz

Anleger und Investoren strömen angesichts der zahlreichen Brandherde ins Gold. Darüber hinaus übt die Preisrallye als solches ebenfalls Anziehungskraft aus. Die Hausse nährt die Hausse. Auch Silber ist hervorragend in die neue Handelswoche gestartet. Dem Edelmetall gelang der Ausbruch über die 48 US-Dollar. Damit rücken nun die 50 US-Dollar in den Fokus.

Der haussierende Goldpreis - und in seinem Schlepptau starten auch Silber und Kupfer durch - treibt die Aktienkurse der Produzenten unvermindert an. So auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9).

Aktienanalyse im Chart

Agnico Eagle Mines – Im Schatten von Barrick und Newmont läuft diese Aktie heiß

Agnico Eagle Mines thematisierten wir an dieser Stelle das letzte Mal am 26. September. Damals stand der Kursbereich von 160 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Mittlerweile ist Agnico Eagle Mines über die 170 US-Dollar vorgestoßen. Ein Ende der Rallye zeichnet sich noch nicht ab. Vielmehr ist in Anbetracht der exzellenten Perspektiven für die Edelmetalle von einer weiteren Ausdehnung der Kursrallye in der Produzentenaktie auszugehen.

So dürfte der psychologisch relevante Kursbereich von 200 US-Dollar so langsam aber sicher bereits eine gewisse Anziehungskraft auf den Aktienkurs ausüben. Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen exzellenten Eindruck. Intakte Aufwärtstrends weisen den Weg. Dennoch kommt man nicht umhin, auf das exponierte Kursniveau zu verweisen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist beachtlich.

Zusammengefasst

In den nächsten Wochen rückt die Quartalsberichtssaison in den Fokus; auch im Goldbereich. Konnten die Produzenten im 3. Quartal vom haussierenden Goldpreis profitieren und ihre Margen wie erwartet steigern? Agnico Eagle Mines konnte mit den letzten Quartalsberichten überzeugen. Bleibt zu hoffen, dass es den Kanadiern auch mit dem Q3-Bericht gelingen wird, die Erwartungen zu erfüllen. Bis auf Weiteres gilt: Der Weg auf der Oberseite ist frei. Belastbare Unterstützungen findet man erst im Bereich von 150 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
