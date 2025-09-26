HeraMED beschleunigt KI-Fahrplan:
Die nächste Phase der Frauengesundheit beginnt jetzt
Gold vor turbulentem Freitag: Diese Goldaktie läuft und läuft und läuft
Der September hätte für die Edelmetalle nicht besser laufen können; zumindest bis dato. Gold, Silber und & Co. steht jedoch noch ein turbulenter Freitag ins Haus. In den USA werden noch außerordentlich wichtige Inflationsdaten erwartet. Der für viele wichtigste Indikator, die PCE-Daten, stehen zur Veröffentlichung an.
Der Goldpreis reagierte in der Vergangenheit mitunter sehr sensibel auf Überraschungen jedweder Couleur. Und so könnte es für das Edelmetall heute noch einmal turbulent werden. Im Vorfeld der Veröffentlichung präsentiert sich Gold in gewohnt robuster Verfassung. Das Edelmetall hat sich zwar eine kleine Auszeit von der Rallye und Rekordjagd genommen, aber übergeordnet ist das Rallyeszenario nach wie vor intakt. Eine Bewegung auf 4.000 US-Dollar sollte nicht überraschen. Und es sollte auch nicht überraschen, wenn der Goldpreis die 4.000 US-Dollar noch vor dem Jahreswechsel erreicht.

Ob der überkauften Lage ist immer wieder mit Rücksetzern und Verschnaufpausen zu rechnen. Solange  sich diese oberhalb von 3.430 US-Dollar abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.

Der anhaltend hohe Goldpreis treibt die Aktienkurse der Produzenten in immer luftigere Höhen. Auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) profitierte von den Rahmenbedingungen und schwang sich zu einem beeindruckenden Höhenflug auf. 

Agnico Eagle Mines – Aktie läuft und läuft und läuft

Agnico Eagle Mines gehört zu den fundamental stärksten Goldproduzenten. Das belegten nicht zuletzt die jüngsten Quartalsberichte der Kanadier. Zuletzt vermeldete das Unternehmen eine Beteiligungsrochade. Agnico Eagle Mines veräußerte seinen Anteil an Orla Mining und kaufte sich stattdessen bei Maple Gold Mines ein.

Die fundamentale Stärke des Goldkonzerns in Verbindung mit dem nachhaltigen Anstieg des Goldpreises hat die Aktie mittlerweile auf fast 170 US-Dollar getragen. Zuletzt kam sie leicht zurück. In Anbetracht der überkauften Lage ist jederzeit mit Rücksetzern zu rechnen. Der beachtliche Abstand des Aktienkurses von der 200-Tage-Linie belegt einen gewissen Korrekturbedarf. Doch noch ist das Momentum intakt, sodass von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ausgegangen werden muss. Die 200 US-Dollar zeichnen sich hierbei als potenzielles Ziel immer deutlicher ab. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Eine erste wichtige Unterstützung befindet sich im Bereich von 150 US-Dollar. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf diesen Kursbereich beschränkt.

