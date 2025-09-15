Gold vor Woche der Wahrheit: Diese Goldaktie ist nicht zu stoppen

Fettleibigkeit auf Rekordhoch:
Der September könnte für Gold, Silber & Co. die Weichen bis Jahresende stellen. In wenigen Tagen (genauer gesagt am Mittwoch) wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Gleichzeitig veröffentlichte die Fed die quartalsweise erscheinenden Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Dass die US-Notenbank zudem aus der Sommerpause kommt, erhöht die Brisanz der Situation.
Nach dem US-Arbeitsmarktbericht für August, den US-Erzeugerpreisen und den US-Verbraucherpreispreisen jeweils für August scheint der Boden für eine Leitzinssenkung jetzt in September bereitet. Das von den Marktakteuren favorisierte Szenario ist eine Leitzinssenkung um 25 Punkte. Die Chance, dass es zu einem großen Zinsschritt von 50 Punkten kommen wird, ist zwar gegeben, aber eher gering. Ein solcher Zinsschritt würde die Finanzmärkte sehr wahrscheinlich in Turbulenzen stürzen. 

Kurzum. Am Mittwoch wird man mehr wissen. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung haussiert der Goldpreis. Das Edelmetall kann sich oberhalb von 3.600 US-Dollar behaupten. Der Schritt in Richtung 4.000 US-Dollar scheint für das Edelmetall leichter und einfacher zu sein, als der Eintritt in eine Korrektur. Aus charttechnischer Sicht bilden die 3.430 US-Dollar eine wichtige Unterstützung. Etwaige Rücksetzer sollten spätestens im Bereich von  3.150 US-Dollar ihr Ende finden. Sollte es unter diese zentrale Unterstützung gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.  

Produzentenaktien gehören unverändert zu den Profiteuren der aktuellen Gemengelage. Die Liste der haussierenden Gold-Silberproduzenten ist lang. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) zählt nicht zuletzt unter fundamentalen Aspekten zu stärksten Werten. 

Agnico Eagle Mines – Diese Goldaktie ist nicht zu stoppen

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines haussiert vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage. So weit so gut und so wenig überraschend, denn nicht zuletzt mit der Veröffentlichung der Q2-Daten unterstrich der Goldkonzern seine fundamentale Stärke. 

Agnico Eagle Mines Aktienchart

Nach dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich um 128 US-Dollar öffnete sich für die Aktie die Tür auf der Oberseite. Danach ging es Schlag auf Schlag. Die Aktie erklomm zügig die 140 US-Dollar und baute starkes Momentum auf. Mittlerweile rückt der Kursbereich von 160 US-Dollar in den Fokus. Immer wieder befeuern frische Kaufsignale die Rallye. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist nicht abzusehen. Dennoch muss über kurz oder lang mit Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung gerechnet werden. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer eng begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 128 US-Dollar zu verorten. Auf der Oberseite ist der Weg hingegen frei.

Bn-Redaktion/mt
