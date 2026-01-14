Goldpreis auf Rekordjagd

Goldpreis auf Rekordjagd: Barrick, Newmont & Co. eskalieren
© Foto von Jingming Pan auf Unsplash
Nach den Turbulenzen rund um den Jahreswechsel rechneten wohl nicht allzu viele Marktakteure damit, dass Gold und Silber gleich zu Beginn des neuen Jahres die Rekordjagd fortsetzen würden. Doch genauso kam es.
Die bereits seit Monaten bekannten Preistreiber haben auch zu Jahresbeginn noch nichts von ihrem „Charme“ verloren. Der schwache US-Dollar und eine Vielzahl geopolitischer Brandherde sorgen unter Anlegern und Investoren für Verunsicherung und dafür, dass diese sichere Häfen, wie unter anderem Gold und Silber, ansteuern. Doch nicht nur das. Die Preisrallye bei den Edelmetallen hat mittlerweile eine enorme Anziehungskraft entwickelt. Immer mehr Anleger und Investoren strömen in die Edelmetalle – die Hausse nährt die Hausse. So abgedroschen das auch klingen mag, die aktuellen Preisentwicklungen von Gold und Silber bestätigen diese Börsenweisheit.

Kurzum. Die Erfolgsgeschichte geht erst einmal weiter. Und es sollte nicht überraschen, wenn Gold und Silber auch in 2026 prägend bleiben.

Die Preisrallye von Gold heizt natürlich den Produzentenaktien ein. Auch ihnen gelang ein Start nach Maß ins neue Börsenjahr. Im Schatten von Barrick und Newmont zieht mit der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) womöglich eine der spannendsten Goldaktien ihre Kreise.

Agnico Eagle Mines – Die Aktie läuft und läuft und läuft

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten steht stellvertretend für das unfassbare Momentum. Aktuell nimmt Agnico Eagle Mines die psychologisch relevante Marke von 200 US-Dollar ins Visier. Ein erster Versuch, diese Hürde zu überspringen, scheiterte zwar, doch was nicht ist, kann bekanntlich noch werden. 

Agnico Eagle Mines Aktienchart

Der Aktie gelang es zuletzt, das markante Widerstandscluster 180 US-Dollar / 188 US-Dollar zu überwinden. Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltet seine Wirkung. Sollte es nun auch noch zum Ausbruch über die 200 US-Dollar kommen, könnte das weitere frische Kräfte freisetzen. Die Tür auf der Oberseite steht weit offen. Ob des exponierten Kursniveaus muss natürlich jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer oder Korrekturen auf 180 US-Dollar begrenzt bleiben. Taucht die Aktie unter die 180 US-Dollar ab, würde jedoch eine Neubewertung der Lage notwendig.  

Agnico Eagle Mines hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 für den 12. Februar 2026 angekündigt. 

Bn-Redaktion/mt
