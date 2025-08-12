Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone – und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Goldpreis unter Druck

Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. Kaufgelegenheit? 12.08.2025, 11:35 Uhr

Goldpreis unter Druck: Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. Kaufgelegenheit?
© Bild: KI-gestützt erstellt
Das Thema Zölle hielt den Goldmarkt in den letzten Tagen in Atem. Mit dem Preisen ging es erst rauf dann wieder runter, nachdem klar war, dass es nicht so schlimm kommen würde, wie zunächst befürchtet.
Der Rücksetzer des Goldpreises ändert jedoch nichts daran, dass das Edelmetall auf mittlere Sicht weiterhin exzellente Perspektiven aufweist. Im weiteren Tagesverlauf (12. August) steht noch die Veröffentlichung der eminent wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für Juli an. Gerade im Hinblick auf die September-Sitzung der Fed kommt diesen Daten eine große Bedeutung zu. Kräftige Bewegungen bei Gold – in jedwede Richtung - können nicht ausgeschlossen werden.

Mit dem Zahlenwerk von Barrick Mining findet die aktuelle Quartalsberichtssaison im Goldsektor mehr oder weniger ihr Ende. Die Großen der Branche legten bereits vor längerer Zeit ihre Zahlen vor. Barrick tat es nun am gestrigen Montag. Dass die Zahlen vor dem Hintergrund des zurückkommenden Goldpreises veröffentlicht wurden, dürfte mit ein Grund dafür gewesen sei, warum das Zahlenwerk nicht zündete.

Barrick Gold Aktie bei Börsennews in der Analyse


Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. Kaufgelegenheit?

Der kanadische Gold- und Kupferproduzent (WKN: 870450 | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR) gab den Umsatz für das 2. Quartal 2025 mit 3,681 Mrd. US-Dollar an, nach 3,162 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Die Kanadier profierten dabei in erster Linie von den im Jahresvergleich deutlich höheren Verkaufspreisen. Barrick veröffentlichte den bereinigten Nettogewinn mit 800 Mio. US-Dollar an, nach 557 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 395 Mio. US-Dollar ausgewiesen, nach 340 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Zahlen konnten dem Aktienkurs keine frischen Impulse geben. Dabei wären diese angesichts der Ausbruchssituation eminent wichtig gewesen. 

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Ausbruchssituation. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung durchbrach die Barrick-Aktie das markante Widerstandscluster um 22 US-Dollar und ebnete sich damit den Weg in Richtung 25 US-Dollar. Nach den Zahlen setzten Gewinnmitnahmen ein, die Barrick nun in die Bredouille bringen könnten. Insofern wäre es aus charttechnischer Sicht wichtig, wenn der Rücksetzer auf 22 US-Dollar begrenzt bliebe und die Aktie nun wieder nach oben abdrehen würde. Ein Rücksetzer unter die 21 US-Dollar wäre hingegen ein Warnsignal. Sollte es für Barrick darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. 

Bn-Redaktion/mt
