Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
Anzeige
Große Ausschüttung geplant

Hannover Rück überrascht mit Dividendenplus von 39 Prozent 12.03.2026, 10:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Versicherungen
© Bild von Steve Buissinne auf Pixabay
Die Hannover Rück hat für das vergangene Geschäftsjahr solide Ergebnisse präsentiert und gleichzeitig eine deutlich höhere Dividende angekündigt. Der Rückversicherer konnte seinen Gewinn weiter steigern und profitierte dabei vor allem von einem starken Schaden-Rückversicherungsgeschäft. Für Anleger rückt damit nicht nur die operative Entwicklung, sondern auch die geplante Ausschüttung stärker in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 255,40 EUR +2,61 % Lang & Schwarz

Starkes Jahr für das Rückversicherungsgeschäft

Im vergangenen Jahr entwickelte sich insbesondere das Schaden-Rückversicherungsgeschäft positiv. In diesem Bereich erzielte Hannover Rück einen deutlichen Anstieg beim Serviceergebnis. Gleichzeitig blieb die Belastung durch große Schadensereignisse unter dem ursprünglich erwarteten Niveau. Ereignisse wie Waldbrände in den USA, ein Hurrikan sowie ein Erdbeben führten zwar zu hohen Kosten, lagen insgesamt jedoch unter den budgetierten Werten. Dadurch verbesserte sich auch die Schaden-Kostenquote des Konzerns.

Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz

Das Unternehmen nutzte das günstige Ergebnisjahr außerdem, um seine Bilanz weiter zu stabilisieren. Unter anderem wurden zusätzliche Reserven aufgebaut und Anpassungen im Anlageportfolio vorgenommen. Diese Schritte führten kurzfristig zu einer geringeren Kapitalanlagerendite, sollen jedoch langfristig die Stabilität der Kapitalbasis verbessern. Gleichzeitig wuchs das Eigenkapital des Konzerns weiter an, während auch das Volumen der Kapitalanlagen leicht zulegte.

Solide Entwicklung im Personenversicherungsgeschäft

Neben der Schaden-Rückversicherung zeigte auch das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen eine stabile Entwicklung. Der Umsatz in diesem Segment legte zu und das Serviceergebnis übertraf die Erwartungen des Managements. Besonders das Neugeschäft entwickelte sich positiv und erhöhte den Wert zukünftiger Gewinne aus bestehenden Verträgen.

Weiterer Gewinnanstieg erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr plant Hannover Rück erneut mit steigenden Ergebnissen. Das Management erwartet weiteres Wachstum im Schaden-Rückversicherungsgeschäft sowie eine höhere Kapitalanlagerendite. Entscheidend wird jedoch bleiben, wie stark Großschäden ausfallen und wie sich die Kapitalmärkte entwickeln. Diese Faktoren gelten weiterhin als zentrale Einflussgrößen für die zukünftige Geschäftsentwicklung des Rückversicherers.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GW0NW2
Ask: 1,32
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GP1GAF
Ask: 6,75
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW0NW2 GP1GAF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
4 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
5 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
6 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Arbeitskampf belastet Luftverkehr deutlich, Streik sorgt für …

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China-Schwäche und Milliardenwette auf E-Mobilität prägen die …

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bleibt unter Druck: RWE – Zahlen da, Kursanstieg auch!

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach dem Zahlendebakel: Wie könnte es für die Rü…

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starke Zahlen überraschen: Zalando Aktie springt um fast 9 Prozent …

10:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neuer Millionenauftrag und Rekordzahlen: Dieser Rüstungskonzern ü…

Gestern 21:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia-Aktie setzt Talfahrt fort: Erneute Verluste drücken Kurs …

Gestern 18:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW in der Gewinnkrise: Forderung nach Millionen für die Belegschaft…

Gestern 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer