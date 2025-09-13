Hannover Rück

Analysten sehen hier ein Riesen-Potenzial 13.09.2025, 13:20 Uhr

Symbolbild Versicherungsbranche
© Bild von Steve Buissinne von Pixabay
Ein Analyst der Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück hochgestuft. Das Unternehmen hat in diesem Jahr unterdurchschnittlich abgeschnitten, doch die Analysten sehen in dieser relativen Schwäche eine Einstiegschance. Die stabile Ertragslage und ein hoher Solvabilitätspuffer könnten die Aktie zu einer attraktiven Option für Dividendenjäger machen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 250,30 EUR

Stärke im schwachen Markt
Laut der Einschätzung von UBS könne der Rückversicherer seine Stärke in einem schwächer werdenden Marktumfeld ausspielen. Die Widerstandsfähigkeit der Rückstellungen und eine konsequente Absicherung sollen dafür sorgen, dass die Ertragsentwicklung stabiler verläuft als bei vielen Wettbewerbern. In der Analyse heißt es, "der schwache Markt ist die Zeit, in der Hannover Rück glänzen sollte".

Einstiegschance durch Kursrückstand
Während der gesamte Versicherungssektor in diesem Jahr deutlich zulegte, blieb die Hannover Rück nahezu unverändert. Diese unterdurchschnittliche Performance hat zu einem Bewertungsabschlag geführt, was die Analysten als attraktive Gelegenheit sehen. Ihrer Meinung nach nutze das Unternehmen in harten Marktphasen die Chance, Rücklagen aufzubauen, um in besseren Zeiten die Gewinne zu stabilisieren.

Aussicht auf steigende Dividenden
Ein weiterer entscheidender Faktor für die positive Einschätzung ist die Dividenden-Fantasie. Das Unternehmen hat Spielraum für höhere Ausschüttungen. Da keine größeren Akquisitionen erwartet werden und ein hoher Solvabilitätsüberschuss besteht, ist eine Erhöhung der Dividende wahrscheinlich.

Fazit
Die Analysten der UBS erkennen den nachlassenden Rückversicherungszyklus an, bleiben aber zuversichtlich, was die Ertragslage der Hannover Rück betrifft. Sie sehen in der Ausschüttungsquote des Unternehmens einen deutlichen Spielraum für höhere Dividenden. Die positive Einschätzung der Bank könnte der Aktie neuen Schwung verleihen und sie für langfristig orientierte Investoren attraktiver machen.

Bn-Redaktion/js
