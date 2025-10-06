Anzeige
+++Drohnen-Alarm über München CiTech kooperiert mit europäischen Verteidigungs-Gigant – Mega-Chance für Anleger?+++
Hannover Rück erhöht Dividende

Anleger kassieren mehr! 06.10.2025, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Versicherung
© Symbolbild von Jakub Żerdzicki auf Unsplash
Hannover Rück hebt die Ausschüttungsquote auf rund 55 Prozent an und integriert die Sonderdividende künftig in die reguläre Zahlung. Ziel ist eine planbare, stabile Dividendenpolitik, von der besonders Großaktionär Talanx profitiert. Die Börse reagiert positiv auf den Schritt, der das Vertrauen in die Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 262,60 EUR +2,26 % Tradegate

Ausschüttungsquote steigt deutlich – Sonderdividende wird Standard

Hannover Rück, der weltweit drittgrößte Rückversicherer, hat eine weitreichende Veränderung seiner Dividendenpolitik angekündigt. Künftig sollen Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligt werden: Die Ausschüttungsquote wird von bislang 46 Prozent auf rund 55 Prozent des Nettogewinns angehoben. Damit positioniert sich der Konzern als noch verlässlicherer Dividendenzahler.

Die Neuerung tritt ab dem Geschäftsjahr 2025 in Kraft. Zentrale Änderung: Die bisherige Sonderdividende wird vollständig in die reguläre Dividendenzahlung integriert. Ziel ist es, die Ausschüttungen vorhersehbarer und stabiler zu gestalten. Nur in Ausnahmefällen soll es künftig noch zusätzliche Sonderdividenden geben. Damit folgt Hannover Rück einem Trend unter Kapitalgesellschaften, Dividendenpolitik als Zeichen von Solidität und Planbarkeit zu kommunizieren.

Dividende bleibt mindestens stabil – Talanx als Hauptnutznießer

Für das zurückliegende Jahr hatten Aktionäre insgesamt 9 Euro je Aktie erhalten – davon 2 Euro als Sonderdividende. Dieses Niveau soll laut Unternehmensangaben mindestens gehalten und perspektivisch weiter gesteigert werden. Das klare Bekenntnis zur Dividendensicherheit dürfte insbesondere institutionelle Investoren ansprechen.

Größter Profiteur der neuen Ausschüttungspolitik ist die Muttergesellschaft Talanx, die rund 50,2 Prozent an Hannover Rück hält. Eine Anhebung der Ausschüttung bedeutet für den Konzern eine spürbare Erhöhung der internen Kapitalrückflüsse. Für Talanx ist das ein willkommener Beitrag zur eigenen Dividendenstrategie und zur Stärkung der Konzernfinanzierung.

Börse reagiert positiv – Kurs legt leicht zu

Die Kapitalmärkte honorierten die Ankündigung: Im vorbörslichen Handel bei Tradegate stieg die Aktie von Hannover Rück um rund 1 Prozent und erreichte zuletzt ein Kursniveau von etwa 257 Euro. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf etwa 4 Prozent. Auch wenn der Sprung überschaubar bleibt, wertet der Markt die Dividendenstrategie offenbar als Vertrauensbeweis in die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens.

Mit der neuen Politik unterstreicht Hannover Rück nicht nur seine solide Kapitalbasis, sondern auch den Anspruch, als attraktiver Dividendenwert wahrgenommen zu werden. Das Unternehmen setzt damit ein deutliches Signal an seine Anteilseigner: Ihre Rolle im langfristigen Erfolg des Konzerns wird weiter gestärkt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM3JSR
Ask: 6,02
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM4SUD MM3JSR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold startet mit Paukenschlag in die neue Woche: Im Schatten von …

13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp verkauft Stahl: Jindal greift jetzt zu!

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power überzeugt mit Mega-Projekt: Kursziel verdoppelt

13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Infineon – Rü…

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trendwende oder nur laues Lüftchen? SAP muss nachsetzen, …

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: 70 Auslieferungen im September

Gestern 14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk bleibt das Schwergewicht der Branche: Wegovy hebt …

Gestern 13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent läuft hei…

Gestern 9:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer