Folgt einem durchwachsenen 2025 ein spektakuläres 2026? 26.12.2025, 09:10 Uhr

Hannover Rück: Folgt einem durchwachsenen 2025 ein spektakuläres 2026?
Die Aktie der Hannover Rück gehörte in den ersten Wochen und Monaten des Börsenjahres 2025 zu den positiven Überraschungen unter den Dax-Titeln. Die Aktie des Rückversicherers startete im Bereich von 242 Euro in das Börsenjahr. Anfang Mai näherte sich die Aktie bereits mit großen Schritten der Marke von 300 Euro. Der Weg auf der Oberseite schien geebnet und frei von Widerständen zu sein. Kurzum: Anfang Mai schien die Börsenwelt noch in Ordnung zu sein. Das änderte sich jedoch im weiteren Verlauf.
Gewinnmitnahmen setzten ein. Wichtige Unterstützungen mussten aufgeben werden. Letzten Endes entwickelte sich eine veritable Korrektur. Über Monate hinweg hatte die Korrektur die Aktie fest im Griff. Pünktlich zum Jahresende scheint sich das Blatt jedoch erneut zu wenden. Wird der Boden für einen positiven Start ins Jahr 2026 gelegt?

Hannover Rück - Folgt einem durchwachsenen 2025 ein spektakuläres 2026?

Blicken wir detailliert auf die charttechnische Verfassung der Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1). Ausgehend vom markanten Mai-Hoch, das die Aktie damals im Bereich von 295 Euro markiert hatte, setzten Gewinnmitnahmen ein. Es entwickelte sich daraus eine Korrektur. Ein starker Abwärtstrend (rot dargestellt) etablierte sich. Zuvor eroberte Kursbereiche mussten wieder aufgegeben werden. Vor allem der Verlust der wichtigen Marke von 270 Euro schmerzt aus charttechnischer Sicht.

Aktienchart

Der Rücksetzer auf 240 Euro bildete den bis dato gültigen Tiefpunkt der Korrekturbewegung. Die Hannover Rück drehte im Anschluss nach oben ab. Dier Erholung hat nunmehr eine eminent wichtige Phase erreicht. Zum einen wurde zuletzt der Abwärtstrend durchbrochen. Zum anderen klopft die Aktie am Widerstandsbereich von 270 Euro an. Dieser muss zurückerobert werden, um den Bruch des Abwärtstrends zu bestätigen. Und genau diese Weichenstellung zeichnet sich für das Jahresfinale ab.

Ein Ausbruch über die 270 Euro würde das Chartbild erheblich aufhellen und die nächsten Widerstände bei 280 Euro und 284,5 Euro als potenzielle Kursziele auf die Agenda setzen. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Sollte es unter die 250 Euro gehen, wäre Obacht geboten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Aktie der Hannover Rück. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 294 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
