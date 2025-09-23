Hannover Rück

Hannover Rück: Sind das jetzt Kaufkurse?
Seit dem markanten Mai-Hoch ging nicht mehr viel für die Aktie des Rückversicherers. Hatte die Hannover Rück noch im Mai die Chance, die psychologisch relevante Marke von 300 Euro zu überwinden, sieht es aktuell etwas anders aus.
Die Hannover Rück musste in den letzten Wochen kleinere Brötchen backen und befindet sich aktuell inmitten eines Bodenbildungsprozesses. Angesichts der seit Mai erlittenen Kursverluste stellt sich die Frage: Sind das womöglich bereits Kaufkurse?

Hannover Rück – Sind das jetzt Kaufkurse?

Zuletzt berichteten wir an dieser Stelle über die Hannover Rück am 12. August. Damals standen die taufrischen Finanzergebnisse für das 2. Quartal und damit für das 1. Halbjahr 2025 im Fokus. Obgleich die Ergebnisse solide bzw. robust ausfielen, gaben sie dem Aktienkursverlauf keine frischen Impulse. Die Hannover Rück musste damals die wichtige Unterstützung von 260 Euro aufgeben. 

Hannover Rück Aktienchart

Der obere Chart verdeutlicht noch einmal die Relevanz der 260er Zone, die zudem von der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie verstärkt wurde. Der Rücksetzer unter die 260 Euro löste ein Verkaufssignal in Richtung 240 Euro aus, das in der Folgezeit auch seine Wirkung entfaltete. In der Zwischenzeit gab es mehrere Tests dieser eminent wichtigen Unterstützung. Diese verliefen bislang erfolgreich und könnten daher als Basis einer Erholung dienen. Allerdings dominiert aus charttechnischer Sicht noch das Korrekturszenario. Das manifestiert sich nicht zuletzt in einem stark ausgeprägten Abwärtstrend.  

Zusammengefasst

Nach einem positiven Jahresstart kippten im Mai zunächst die Stimmung und schließlich der Aktienkurs. Die Hannover Rück befindet sich seitdem in einer Korrektur. Dabei koppelte sich die Aktie auch von der Entwicklung des Dax ab. Kurzum, Die Hannover Rück weist ein gewisses Nachholpotenzial auf. Als erstes potenzielles Bewegungsziel gilt der Bereich von 260 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Ein Großteil der Analysten billigt der Aktie (erhebliches) Aufwärtspotenzial zu. So stufen die Analysten der DZ Bank die Hannover Rück mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert sehen sie unverändert bei 308 Euro. Die Analysten von Jefferies stufen die Aktie des Rückversicherers mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei sportlichen 335 Euro. Etwas zurückhaltender geben sich die Analysten der Schweizer UBS. Sie stuften zwar kürzlich die Aktie von „neutral“ auf „buy“ hoch, beließen aber das Kursziel mit 280 Euro unverändert.

