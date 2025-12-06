Hensoldt zwischen Auftragsfantasie und Analystenzweifeln: Hensoldt-Aktie rutscht ab, Analysten korrigieren Prognosen deutlich

Hensoldt zwischen Auftragsfantasie und Analystenzweifeln

Die Aktie des Rüstungstechnologieunternehmens Hensoldt gerät zunehmend unter Druck. Analysten senken ihre Kursziele spürbar, während Hedgefonds verstärkt auf fallende Kurse wetten.
Analysten senken den Daumen

In den zurückliegenden Wochen haben mehrere Banken und Researchhäuser ihre Einschätzungen zur Hensoldt-Aktie revidiert. Besonders auffällig ist die Kurszielanpassung der Bank of America. Sie stufte die Aktie von Kaufen auf Neutral herab und senkte das Kursziel von 114 auf 77. Auch andere Analysten reduzierten zuletzt ihre Erwartungen. Die Spanne der aktuellen Kursziele reicht von 65 bis 114, der Durchschnitt liegt bei etwa 95.

Starke Zahlen, wachsende Zweifel

Trotz eines beeindruckenden Auftragsbestands von über 7 Milliarden und einer bestätigten Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatz zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden sowie einer EBITDA-Marge von 18 Prozent, trauen viele Experten der Aktie derzeit nicht viel zu. Marktteilnehmer sorgen sich um mögliche Verzögerungen bei staatlichen Großaufträgen und um eine generelle Abkühlung der Rüstungsfantasie an der Börse.

Shortseller erhöhen den Druck

Ein weiterer Belastungsfaktor ist das wachsende Interesse internationaler Hedgefonds, die auf fallende Kurse setzen. Der US-Investor DE Shaw meldete jüngst eine Short-Position. Damit steigt der Druck auf den Kurs weiter, denn solche Engagements können eine Kettenreaktion auslösen.

Wird Hensoldt zum Spielball der Märkte?

Die fundamentalen Kennzahlen sprechen auf den ersten Blick für Hensoldt. Doch die Kombination aus sinkendem Analystenvertrauen und wachsendem Short-Interesse sorgt für Unsicherheit. Viele Marktteilnehmer dürften sich die Frage stellen, ob sich die Aktie wieder fangen kann oder ob der Abwärtstrend sich fortsetzt. Ob sich Hensoldt mittelfristig im Markt für Verteidigungstechnologie behaupten kann, hängt stark von der politischen Großwetterlage und konkreten Auftragsvergaben ab. Kann das Unternehmen seine strategischen Projekte stabil umsetzen, ist eine Erholung denkbar. Doch bleibt die entscheidende Frage: Gelingt Hensoldt der Befreiungsschlag oder bleibt die Aktie ein Spielball spekulativer Kräfte?

Bn-Redaktion/jh
