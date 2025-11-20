Anzeige
IBM eröffnet Mega-Campus

Neuer Tech-Hub in Ehningen! 20.11.2025, 14:29 Uhr

IBM Gebäude
© Symbolbild von Claudio Schwarz auf Unsplash
IBM hat am 20. November 2024 in Ehningen seinen neuen deutschen Hauptsitz eröffnet, der als Hightech-Zentrum für 3.500 Mitarbeitende dient und Forschung, Entwicklung sowie Innovation vereint. Parallel dazu startet IBM in den USA ein 10-Millionen-Dollar-Forschungsprojekt mit der University of Dayton – fokussiert auf KI-Hardware und Chiptechnologien. Die strategischen Investitionen zeigen: IBM baut konsequent globale Innovationszentren für die Zukunftstechnologien Quanten, KI und Cloud.
Hightech-Standort Ehningen: IBM eröffnet deutsches HQ mit Signalwirkung

IBM verstärkt sein Engagement in Deutschland massiv: Am 20. November 2024 eröffnete der Tech-Konzern offiziell den neuen IBM Technology Campus in Ehningen – künftig das Herzstück der IBM-Aktivitäten in Deutschland. Der futuristische Campus bietet Platz für 3.500 hochmoderne Arbeitsplätze und vereint zentrale Einheiten wie Forschung, Entwicklung und das neu konzipierte IBM Innovation Studio unter einem Dach.

Begleitet wurde die Eröffnung von hochrangiger politischer Präsenz: Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl betonten die strategische Relevanz des Projekts für den Technologiestandort Deutschland. Direkt neben dem neuen Campus befindet sich zudem das IBM Quantum Data Center – ein weiterer Meilenstein in der europäischen Quantenstrategie des Unternehmens.

Wolfgang Wendt, Vorstandsvorsitzender von IBM Deutschland, kündigte an, dass bis in die 2030er Jahre Investitionen in Milliardenhöhe geplant sind. IBM setzt damit ein klares Zeichen: Der Standort Deutschland ist für den Konzern keine Randnotiz, sondern ein strategischer Kernpunkt.

Innovation in Serie: US-Forschungsdeal untermauert globale Strategie

Nur einen Tag vor der Campus-Eröffnung gab IBM ein weiteres Großprojekt bekannt: In den USA wurde am 19. November 2024 eine Forschungskooperation mit der University of Dayton (Ohio) gestartet. IBM stellt Halbleiter-Equipment im Wert von über 10 Millionen US-Dollar für ein neues Nanofabrikationslabor zur Verfügung, das ab 2027 den Betrieb aufnehmen soll.

Im Fokus der transatlantischen Zusammenarbeit stehen KI-Hardware, Photonik sowie fortschrittliche Packaging-Technologien – alles Schlüsselbereiche für die nächste Chipgeneration. Die Forschungsleitung übernehmen ein IBM Technical Leader sowie ein Fakultätsmitglied der Universität. Zusätzlich erhalten Studierende direkten Zugang zur industriellen Spitzenforschung – eine enge Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft, die IBM systematisch vorantreibt.

IBM skaliert global – Fokus auf Quanten, KI und Cloud

Mit einer Marktkapitalisierung von 271 Milliarden US-Dollar und einem Jahresplus von 35,31â€¯Prozent gehört IBM derzeit zu den aktivsten Innovatoren im Tech-Sektor. Die jüngsten Investitionen in Deutschland und den USA sind Teil einer klar strukturierten Langfriststrategie: IBM zielt auf Führungsrollen in den Bereichen Quantencomputing, KI-Hardware und Hybrid-Cloud.

Die Standortwahl folgt dabei einer strategischen Logik. Ehningen bietet unmittelbare Nähe zu Forschungseinrichtungen und industriellen Schwergewichten. Dayton, Sitz der Wright-Patterson Air Force Base, eröffnet potenzielle Zugänge zu verteidigungsnaher Hochtechnologie.

James Kavanaugh, CFO von IBM, unterstrich die Rolle von Wissenschaftskooperationen als Treiber langfristiger Innovation. Die neue Partnerschaft in Dayton baut auf bestehende Initiativen auf, etwa das Digital Transformation Center der Universität sowie die gemeinsame Mitgliedschaft in der AI Alliance, die IBM 2023 mitgegründet hat. IBM sendet damit ein deutliches Signal: Es geht nicht um kurzfristige Erfolge, sondern um den systematischen Aufbau technologischer Infrastruktur – mit globaler Reichweite und langfristigem Fokus.

Bn-Redaktion/aw
