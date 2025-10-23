IBM nach robusten Zahlen

IBM nach robusten Zahlen: Aktie im Sinkflug. Die nächsten Kursziele
© Mit freundlicher Genehmigung durch IBM
IBM legte gestern (22. Oktober) die Ergebnisse für das 3. Quartal vor. Auf den ersten Blick wussten die Zahlen zu gefallen, dennoch ging es für die Aktie im Anschluss abwärts. Diesen Rücksetzer gilt es einzuordnen.
IBM liefert robuste Q3-Daten

IBM gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 16,331 Mrd. US-Dollar an, nach 14,968 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. IBM konnte damit das Umsatzwachstum wieder ankurbeln. Nach einem Plus von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 in Höhe von 7 Prozent, liegt das Umsatzwachstum nun bei 9 Prozent. Getragen wurde das Wachstum von den Geschäftsbereichen Software und Infrastruktur. IBM veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,744 Mrd. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von -0,330 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 1,84 US-Dollar, nach einem EPS in Höhe von -0,36 US-Dollar im 3. Quartal 2024. Um Sondereffekte bereinigt lag das EPS (non-GAAP) im aktuellen Berichtszeitraum bei 2,65 US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA wurde mit 4,6 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, nach 3,8 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow  wurde mit 2,373 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 2,064 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024.

Ausblick für Gesamtjahr 2025 leicht angehoben

Im Rahmen der Q3-Daten-Veröffentlichung passte IBM die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025 leicht nach oben an. Der Konzern erwartet einen Umsatzanstieg in Höhe von mehr als 5 Prozent, zuvor 5 Prozent. Auch die Prognose hinsichtlich des free cash flows wurde leicht angehoben. IBM erwartet nun rund 14 Mrd. US-Dollar, nach zuvor 13,5 Mrd. US-Dollar. 

IBM-Aktie nach Zahlenveröffentlichung unter Druck

Der Funke sprang dennoch nicht über. Für die IBM-Aktie (WKN: WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM) ging es nach der Zahlenveröffentlichung abwärts. Im oberen Chart treten die Konturen einer drohenden Doppeltopformation immer deutlicher hervor. So verpasste es die IBM-Aktie zuletzt, das markante Widerstandscluster um 295 US-Dollar aufzubrechen. Der aktuelle Rücksetzer könnte die charttechnische Lage nun weiter verschärfen. Vor diesem Hintergrund hat der Unterstützungsbereich um 265 US-Dollar / 260 US-Dollar zentrale Bedeutung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Um die Lage zu stabilisieren, muss IBM über die 280 US-Dollar zurückkehren.

Bn-Redaktion/mt
