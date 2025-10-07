Anzeige
+++Gold durchbricht 4.000 USD – und Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!+++
Im Schatten von Nvidia

AMD nach OpenAI-Deal wieder obenauf 07.10.2025, 11:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Im Schatten von Nvidia: AMD nach OpenAI-Deal wieder obenauf
© Bild: istockphoto.com/pcess609 (Symbolbild)
Lange Zeit wähnte man Advanced Micro Devices (AMD) im Rennen mit Nvidia im Hintertreffen. Die kürzlich bekanntgewordene strategische Partnerschaft mit OpenAI hat AMD einen kräftigen Schub gegeben. Ob es reichen wird, Nvidia einzuholen oder gar zu überholen, bleibt abzuwarten. Die Lücke wurde zumindest etwas kleiner.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 181,48 EUR +2,89 % L&S Exchange

AMD nach OpenAI-Deal wieder obenauf

Die Vereinbarung mit OpenAI über die Lieferung von KI-Prozessoren bedeutet für AMD nicht nur den Zufluss milliardenschwerer Umsätze in den nächsten Jahren. Die Vereinbarung hat auch Signalwirkung. Entsprechend feierte der Markt das Bekanntwerden der Vereinbarung. Analysten passten ihre Kursziele für die AMD-Aktie nach oben an. Die AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) wurde in die Höhe katapultiert. Wichtige Widerstände wurden durchbrochen.  

AMD auf dem Weg zu neuen Rekordhochs

Um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir an dieser Stelle einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Und dieser ist mit eindrucksvoll nur unzureichend beschrieben.

AMD - Aktienanalyse im Chart

Im März 2024 bildete die AMD-Aktie im Bereich von 227 US-Dollar ein imposantes Rekordhoch aus. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie im Anschluss in eine Korrektur. Im April 2025 drohte die Aktie gar unter die Marke von 75 US-Dollar abzurutschen. Der Aktie gelang jedoch die untere Trendwende. AMD erholte sich und notierte im August dieses Jahres wieder komfortabel oberhalb von 180 US-Dollar. Abermals setzten Gewinnmitnahmen ein. Der OpenAI-Deal beendete nunmehr diese Konsolidierung. Die Aktie schoss auf über 200 US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für AMD klar definiert. Zunächst muss es für die Aktie darum gehen, sich auf diesem exponierten Niveau festzusetzen. Mit Gewinnmitnahmen muss jederzeit gerechnet werden. In einem zweiten Schritt müssen neue Rekorde her. Anders ausgedrückt: Die AMD-Aktie muss über die 227 US-Dollar, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich eine imposante V-Formation (orange dargestellt) vollenden. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte die AMD-Aktie weit tragen.

Zusammengefasst

AMD hat durch die Vereinbarung mit OpenAI viel Auftrieb bekommen. Die Aktie könnte unmittelbar vor neuen Rekordhochs stehen. Allerdings mahnt das exponierte Kursniveau zur Vorsicht. Mit Gewinnmitnahmen ist jederzeit zu rechnen. Eine erste vermeintlich belastbare Unterstützung ist erst im Bereich von 185 US-Dollar zu finden. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH5HS9
Ask: 1,09
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VH44R9
Ask: 4,32
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH5HS9 VH44R9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Mercedes-Benz: Knallt es jetzt erst richtig? Aktie nimmt wichtige H…

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verizon tauscht CEO aus: PayPal-Star soll den Funk-Giganten retten

Gestern 18:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold-Fieber: Shutdown treibt Krisenwährung auf Rekordkurs

Gestern 18:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD-Atktie explodiert: Chip-Riese schockt Nvidia mit Mega-Deal

Gestern 17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold startet mit Paukenschlag in die neue Woche: Im Schatten von …

Gestern 13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp verkauft Stahl: Jindal greift jetzt zu!

Gestern 13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power überzeugt mit Mega-Projekt: Kursziel verdoppelt

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück erhöht Dividende: Anleger kassieren mehr!

Gestern 13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer