Im Schatten von Nvidia

AMD nach robusten Zahlen zunächst unter Druck – Die Gründe 04.02.2026, 09:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Im Schatten von Nvidia: AMD nach robusten Zahlen zunächst unter Druck – Die Gründe
© Symbolbild von Vishnu Mohanan auf Unsplash
Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (03. Februar) die Ergebnisse des 4. Quartals 2025. Die letzten Veröffentlichungen waren nicht immer überzeugend und oftmals initiierten frische Quartalsergebnisse knackige Abverkäufe in der Aktie. Dieses Mal sollte es anders werden, wurde es aber nicht – der Markt wurde einmal mehr enttäuscht.
AMD – Robuste Zahlen allein sind nicht ausreichend

AMD gab den Umsatz für das 4. Quartal 2025 mit 10,270 Mrd. US-Dollar an, nach 7,658 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Damit beträgt das Plus 34 Prozent. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 belief sich auf 36 Prozent. Deutlich besser lief es auf der Ergebnisseite. Der Chipkonzern vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,511 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,92 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0, 482 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,29 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. AMD veröffentlichte zudem für das 4. Quartal 2025 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 2,519 Mrd. US-Dollar (EPS 1,53 US-Dollar), nach 1,777 Mrd. US-Dollar (EPS 1,09 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. 

Advanced Micro Devices in der Börsennews Aktienanalyse

Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren gewann im Vergleich zum Vorquartal (3. Quartal 2025) deutlich an Dynamik. AMD verzeichnete im 4. Quartal 2025 in diesem Segment einen Umsatz in Höhe von 5,4 Mrd. US-Dollar – das ist ein Plus von 39 Prozent im Vergleich zum 4. Quartal 2024. Zum Vergleich: Von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 betrug das Plus in diesem Segment nur 22 Prozent.

AMD gelang es zudem, die Bruttomarge (non-GAAP) im aktuellen Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahresquartal um 3 Prozentpunkte auf 57 Prozent zu steigern. 

AMD mit etwas enttäuschendem Ausblick

Starke Quartalsergebnisse sind nicht sonderlich viel wert, wenn der Ausblick nicht ganz die Erwartungen erfüllt. Das muss auch AMD erkennen. Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 9,8 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar. Die um Sondereffekte bereinigte Bruttomarge wird mit 55 Prozent erwartet.

AMD-Aktie nach schwachem Zahlen unter Druck

Die Enttäuschung über den Ausblick brach sich in einer ersten Reaktion Bahn. Die AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) geriet unter Druck. Aber noch immer bewegt sich die Aktie innerhalb der seit Wochen dominierenden Handelsspanne mit den Begrenzungen bei 200 US-Dollar und 267 US-Dollar. Erst ein Verlassen dieser Range würde neue Signale auslösen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
