Im Schatten von Nvidia: AMD startet nach Kurdebakel wieder durch

08.08.2025, 21:45 Uhr

Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am Dienstag (05. August) die Ergebnisse des 2. Quartals 2025. In der Vergangenheit war AMD nicht immer sattelfest, wenn es um Quartalsberichte ging. Doch dieses Mal ließ sich das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara nicht lumpen und präsentierte den Märkten auf den ersten Blick ein starkes Zahlenwerk. Die Aktie ging daraufhin dennoch in die Knie.
AMD – Robuste Zahlenwerk zündet nicht

Das Unternehmen gab den Umsatz für das 2. Quartal 2025 mit 7,685 Mrd. US-Dollar an, nach 5,835 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2024. Das Umsatzwachstum von 32 Prozent blieb etwas hinter dem des Vorquartals zurück. Von Q1 / 2024 auf Q1 / 2025 legte der Umsatz um 36 Prozent zu.

Der Chipkonzern veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 872 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,54 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 265 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,16 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. AMD vermeldete für das 2. Quartal 2025 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 0,781 Mrd. US-Dollar (EPS 0,48 US-Dollar), nach 1,126 Mrd. US-Dollar (EPS 0,69 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren verlief hingegen ein wenig holprig. Hier verzeichnete AMD einen Umsatz in Höhe von 3,2 Mrd. US-Dollar. Das waren „nur“ 14 Prozent mehr als im 2. Quartal 2024. Eine bessere Entwicklung verhinderte die China-Thematik.

Auch in puncto Bruttomarge musste AMD im Vergleich zum Vorjahresquartal ein paar Abstriche machen. Die Bruttomarge reduzierte sich im Vergleich zum 2. Quartal 2024 um 9 Prozentpunkte auf nun 40 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt wies AMD eine Bruttomarge in Höhe von 43 Prozent aus, nach 53 Prozent im 2. Quartal 2024.

Chartanalyse

AMD mit starkem Ausblick auf das laufende Quartal

Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 8,7 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar.

AMD-Aktie kann sich wieder berappeln

Nach den Zahlen ging es für die AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) erst einmal nach unten. Gewinnmitnahmen setzten ein. Ob des exponierten Niveaus der Aktie kamen diese auch nicht sonderlich überraschend. Nach einem kurzen Rücksetzer auf 160 US-Dollar drehte AMD wieder nach oben ab. Nun gilt es, den Widerstand bei 185,3 US-Dollar auszuhebeln und sich so den Weg in Richtung 200 US-Dollar zu ebnen.

Bn-Redaktion/mt
