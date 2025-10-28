Intel nach Zahlen

Intel nach Zahlen: Monster-Comeback nimmt Fahrt auf
Nach den unterhalb der Erwartungen liegenden Zahlen für das 2. Quartal 2025 herrschte im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Daten eine gewisse Anspannung. Würden die Zahlen die Erholung der letzten Wochen stützen und womöglich befeuern? Oder leiten die Finanzergebnisse eine neue Rutschpartie ein?
Nachdem weite Strecken des Jahres 2024 einer Talfahrt glichen, trat die Aktie in eine Bodenbildung ein. Diese verlangte den Aktionären so Einiges ab. Die Intel-Aktie oszillierte über Monate hinweg in einer Handelsspanne mit den 18,5 US-Dollar auf der Unterseite und den 26,5 US-Dollar auf der Oberseite.

Die Lage und infolgedessen die Stimmung hellten nur langsam auf, aber Anfang September gelang der Intel-Aktie schließlich doch der Ausbruch aus der Range. In den Monaten der Seitwärtsbewegung hatte sich immense Bewegungspotenzial aufgestaut und dieses brach sich mit dem Ausbruch über die 26,5 US-Dollar Bahn. Intel zündete eine veritable Zwischenrallye. Und diese kam mit den Q3-Daten auf den Prüfstand.

Intel gab den Umsatz für das September-Quartal 2025 mit 13,653 Mrd. US-Dollar an. Das ist ein leichtes Plus von 3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (13,284 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2024). Intel wies für das 3. Quartal 2025 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 4,063 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,90 US-Dollar) aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde ein Verlust in Höhe von -16,639 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, was wiederum einem EPS in Höhe von -3,88 US-Dollar) entsprach. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Intel für das 3. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,023 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,23 US-Dollar), nach einem Verlust in Höhe von -1,976 Mrd. US-Dollar bzw. einem EPS in Höhe von -0,46 US-Dollar in Q3 / 2024.

Für das 4. Quartal 2025 erwartet Intel einen Umsatz in Höhe von 12,8 Mrd. US-Dollar bis 13,8 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit -0,14 US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar (non-GAAP) erwartet.

Der Markt konnte sich mit den Daten wunderbar arrangieren. Die Intel-Aktie setzte ihren Höhenflug fort. Im oberen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeichnen sich die nächsten potenziellen Bewegungsziele ab. Sollten nun die 40 US-Dollar überwunden werden, könnte es rasch in Richtung 45 US-Dollar und 50 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 35 US-Dollar würde die Aktie in Bedrängnis bringen.

