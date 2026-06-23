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SpaceX Kursupdate

Anleger prüfen den realen Wert 23.06.2026, 16:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX
© Bild von Stephane auf Pixabay
SpaceX galt nach dem Börsendebüt als neue Ausnahmegeschichte am Aktienmarkt. Doch nur wenige Handelstage später ist die Euphorie deutlich abgekühlt. Für Anleger rückt nun die Frage in den Vordergrund, ob der hohe Preis zur operativen Realität passt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SpaceX 142,67 EUR +4,64 % L&S Exchange

Absturz nach dem Rekord IPO

Die SpaceX Aktie ist nach ihrem historischen Börsengang stark unter Druck geraten. Am Montag schloss der Titel bei umgerechnet rund 135 Euro und damit unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags von rund 141 Euro. Gegenüber dem Ausgabepreis von rund 118 Euro liegt die Aktie zwar noch im Plus, doch der schnelle Rückschlag hat die Stimmung gedreht. Innerhalb von drei Handelstagen wurden mehr als 525 Milliarden Euro an Börsenwert ausgelöscht.

Bewertung bleibt extrem hoch

Trotz der Kursverluste zählt SpaceX weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei rund 1,78 Billionen Euro. Das ist immer noch ein außergewöhnlich hoher Wert für ein Unternehmen, dessen Börsengeschichte erst begonnen hat. Genau darin liegt das Risiko. Nach der ersten Euphorie prüfen Investoren genauer, welche Gewinne, Cashflows und Wachstumsraten diese Bewertung rechtfertigen können.

Schuldenpläne schrecken Anleger auf

Zusätzliche Nervosität löste die geplante Anleihefinanzierung aus. SpaceX will Berichten zufolge erstmals Anleihen platzieren, um eine Brückenfinanzierung von bis zu rund 17,5 Milliarden Euro zu refinanzieren. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über hohe Barmittel von umgerechnet rund 88 Milliarden Euro. Für Anleger entsteht damit ein gemischtes Bild. Einerseits besitzt SpaceX finanzielle Stärke, andererseits steigen die Anforderungen an Kapitaldisziplin und verlässliche Renditen.

Neue Wette auf KI

Die Börse reagiert auch deshalb empfindlich, weil SpaceX nicht mehr nur als Raumfahrtunternehmen wahrgenommen wird. Neben Raketen, Satelliten und Starship rücken Investitionen in künstliche Intelligenz stärker in den Fokus. Dazu kommt ein Vertrag über Rechenleistung im Umfang von umgerechnet rund 131 Millionen Euro pro Monat, der ab Juli laufen soll. Solche Projekte können Wachstum liefern, erhöhen aber auch die Unsicherheit, ob SpaceX seine vielen Großvorhaben gleichzeitig profitabel steuern kann.

Fantasie trifft Realität

Der Kursrutsch zeigt, wie schnell sich die Bewertung hochgehandelter Wachstumsaktien verändern kann. SpaceX bleibt ein Unternehmen mit enormer technologischer Strahlkraft und großen Zukunftsmärkten. Doch nach dem Rekord IPO reicht die Geschichte allein nicht mehr aus. Anleger verlangen zunehmend Belege dafür, dass die Kombination aus Raumfahrt, Satelliten und KI langfristig genügend Erträge liefert. Genau diese Bewährungsprobe beginnt jetzt.

Bn-Redaktion/tb
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