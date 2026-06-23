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Dax gerät zunehmend unter Druck und sendet Warnzeichen

Infineon – Sind die heftigen Kursverluste nur der Beginn? 23.06.2026, 11:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax gerät zunehmend unter Druck und sendet Warnzeichen: Infineon – Sind die heftigen Kursverluste nur der Beginn?
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Der Dax kann sich im frühen Dienstagshandel nicht gegen die Korrekturwelle, die aus Asien herüberschwappte, behaupten. Vor allem Technologiewerte aus dem Halbleitersektor stehen aktuell unter Druck; so auch Infineon.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 81,92 EUR -5,42 % TTMzero RT
DAX 24.892,47 PKT -0,78 % Ariva Indikation

Für den Dax ist es eine aus charttechnischer Sicht sehr prekäre Konstellation. In den letzten Handelstagen verpasste es der deutsche Leitindex, sich oberhalb von 25.000 Punkten festzusetzen. Mehrere Versuche scheiterten. Wie so oft in Situationen, wenn der Markt erkennen muss, dass er nach oben hin gedeckelt ist, lotet er die Unterseite aus.

Noch halten sich die Verluste in Grenzen und die 25.000 Punkte liegen noch in Reichweite. Doch Obacht ist allemal geboten. Sollte der Druck bestehen bleiben und der Dax den Kontakt doch noch verlieren, könnte es ungemütlich werden und sich der Index rasch im Kursbereich von 24.000 Punkten wiederfinden.

Unter fundamentalen Aspekten wurden die Marktakteure heute bereits mit frischen Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland konfrontiert. Sowohl der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe als auch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor blieben hinter den Erwartungen zurück und spiegeln die unverändert schwierige Lage in Deutschland wider.

Kurzum: Der Dax geht erst einmal auf Tauchstation. Die Gefahr, dass sich der Rücksetzer zu einer kräftigen Korrektur entwickelt, besteht. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn der deutsche Leitindex den Kontakt zur Marke von 25.000 Punkten nicht verliert.

Zu den Dax-Werten, die aufgrund der Lage besonders unter Druck stehen, gehört zur Stunde Infineon.

Aktienchartanalyse

Infineon – Sind die heftigen Kursverluste nur der Beginn?

Für die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) kommen die Kursverluste zur Unzeit, war die Aktie doch gerade im Begriff, den markanten Widerstandsbereich von 90 Euro zu überwinden. Dieses Unterfangen droht nun jedoch zu scheitern. Und es könnte noch schlimmer kommen…

Der obere Chart verdeutlicht das Risiko. Die Aktie läuft Gefahr, ein potenzielles Doppeltop auszubilden. Insofern besteht aus charttechnischer Sicht die zentrale Aufgabe für die Aktie darin, den Rücksetzer auf 72 Euro zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, würde das Doppeltop Form annehmen. Eine Neubewertung wäre dann notwendig. Um das Gespenst des Doppeltops zu vertreiben, bedarf es eines Vorstoßes über die 90 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research haben ihr Votum für die Infineon-Aktie auf „outperform“ belassen. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner von 74 Euro auf 102 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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