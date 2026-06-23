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Ende der Rally?

Infineon-Aktie gibt spürbar nach 23.06.2026, 11:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Infineon Technologies
© iStock.com/monsitj
Die Aktie von Infineon gerät am Dienstag spürbar unter Druck. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate müssen Anleger deutliche Abschläge verkraften. Der Rückgang erfolgt dabei unmittelbar nach einem kräftigen Kurssprung am Vortag und zeigt, wie nervös das Umfeld für Technologiewerte derzeit bleibt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 81,36 EUR -6,16 % Quotrix Düsseldorf

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf?

Im frühen Handel zählte Infineon Technologies zu den schwächeren Werten am Markt. Nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Monate nutzen viele Investoren offenbar die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Trotz des aktuellen Rücksetzers bleibt die Bilanz auf Sicht von Wochen und Monaten weiterhin bemerkenswert positiv. Die Aktie hatte zuvor einen außergewöhnlich starken Anstieg verzeichnet und gehörte zu den größten Gewinnern im deutschen Technologiesektor.

Tech-Sektor gerät unter Druck

Belastet wurde das Umfeld zuletzt auch durch schwächere Vorgaben aus Asien. Vor allem Technologie- und KI-nahe Werte standen dort unter Verkaufsdruck. Diese Entwicklung hinterließ auch an den europäischen Märkten Spuren. Zudem verzeichneten wichtige Wettbewerber aus der Halbleiterbranche ebenfalls Kursverluste, was auf eine breitere Schwäche innerhalb des Sektors hindeutet.

KI-Fantasie bleibt ein Thema

Unabhängig von den kurzfristigen Schwankungen bleibt Infineon eng mit wichtigen Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Energieeffizienz verbunden. Marktbeobachter sehen den Konzern weiterhin gut positioniert, um von langfristigen Trends in der Halbleiterindustrie zu profitieren.

Nur eine Pause oder mehr?

Die entscheidende Frage lautet nun, ob die aktuelle Schwäche lediglich eine normale Verschnaufpause nach der starken Rally darstellt oder ob sich daraus eine größere Korrektur entwickelt. Vorerst bleibt die Aktie trotz des deutlichen Tagesverlusts einer der großen Gewinner der vergangenen zwölf Monate.

Bn-Redaktion/js
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