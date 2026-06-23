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Ist das die Wende?

Aixtron muss gewaltiger Rallye Tribut zollen 23.06.2026, 10:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ist das die Wende? Aixtron muss gewaltiger Rallye Tribut zollen
© Aixtron
Für die Aixtron-Aktie ist der heutige Dienstag bislang ein gebrauchter Handelstag. Der frühe Handel wird von heftigen Gewinnmitnahmen dominiert.
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Name Aktuell Diff. Börse
AIXTRON 56,84 EUR -5,93 % Tradegate

Nach der fulminanten Kursrallye kommen diese zwar nicht überraschend, sie bergen dennoch das Risiko, dass es durch sie zu einer oberen Trendwende kommen kann.

Die Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie ist zudem keine Ausnahme. Nachdem der Sektor bereits im asiatischen Handel kräftig Federn lassen musste, folgen nun die europäischen Werte. So verzeichnen neben Aixtron etwa auch Infineon oder ASML deutliche Kursverluste.

Kurzum: Der ganze vom KI-Hype getriebene Sektor steht aktuell unter Druck. Und auch hier schwingt die Frage mit: War es das mit der Rallye?

Aixtron – Aktie muss gewaltiger Rallye Tribut zollen

Eine Kombination aus fundamentaler Stärke und Momentum trieben die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) in den letzten Wochen und Monaten an. Um sich noch einmal die Eckpunkte der gewaltigen Rallye zu verdeutlichen: Noch Anfang Februar drohte der Aktie der Rutsch unter die Marke von 20 Euro. Zuletzt stand der Kursbereich von 62 Euro im Fokus und unter Druck. Das ist ein Kursplus von über 200 Prozent in nicht einmal fünf Monaten. Dass eine derartige Bewegung nach einer größeren Korrektur verlangt, sollte nicht überraschen. Bereits Anfang lief Aixtron Gefahr, in eine Korrektur zu kippen, konnte sich dieser aber noch einmal entziehen.

Kräftige Kursverluste an einer aus charttechnischer Sicht so entscheidenden Stelle bergen immer das Risiko einer Trendwende. Vor diesem Hintergrund sind die nächsten Tage entscheidend. Für die Aixtron-Aktie muss es darum gehen, den Rücksetzer möglichst eng zu begrenzen; idealerweise auf 55 Euro. Sollte es hingegen unter die 50 Euro gehen, ist Obacht geboten. Die obere Trendwende würde in diesem Fall Form annehmen, was wiederum weitere Abgaben in Richtung 43 Euro provozieren könnte. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Vorstoß über die 60 Euro / 62 Euro würde das Chartbild klären und die Tür zur Rallyefortsetzung aufstoßen.

Das sagen Analysten

Ein Großteil der Analysten sieht noch beachtliches Aufwärtspotenzial für Aixtron. So hoben die Analysten von Jefferies zuletzt das Kursziel deutlich von 55,3 Euro auf 73,0 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Auch JPMorgan besserte nach und hob das Kursziel von 54,5 Euro auf 70 Euro an. Das Votum lautet hier unverändert „overweight“. Die Analysten von Deutsche Bank Research bleiben hingegen vorsichtig. Ihr Votum lautet „hold“ und das Kursziel 43 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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