Halbleiter Wette LPKF

Zwischen Kursexplosion und Rückschlagrisiko 22.06.2026, 21:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Laser
© Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
LPKF Laser ist in kurzer Zeit zu einem der auffälligsten Nebenwerte am deutschen Aktienmarkt geworden. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 500 Prozent zugelegt und nähert sich wieder der Marke von 30 Euro. Hinter dem Kurssprung stehen Halbleiterfantasie, die Rückkehr in den SDAX und Spekulationen rund um SpaceX.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
LPKF Laser & Electronics 28,55 EUR -0,70 % Lang & Schwarz

Starker Lauf trotz schwacher Zahlen

Der Kursanstieg steht in deutlichem Kontrast zur operativen Entwicklung. Im ersten Quartal fiel der Umsatz auf 17,1 Millionen Euro, das EBIT lag bei -6,9 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte betrug das Ergebnis -5,7 Millionen Euro, nach -3,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders das Solargeschäft belastete, weil Kunden Investitionen zurückhielten und Aufträge fehlten.

Auftragseingang macht Anlegern Hoffnung

Trotz der schwachen Erlöse richtet sich der Blick auf den Auftragseingang. Dieser lag bei 24,1 Millionen Euro und damit klar über dem Umsatz. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 1,4. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal, weil mehr neue Bestellungen hereinkamen, als im Quartal umgesetzt wurden. LPKF bleibt damit ein Unternehmen mit hoher Erwartung, aber auch mit sichtbarem operativem Druck.

LIDE-Technologie treibt die Fantasie

Im Zentrum steht die LIDE-Technologie, mit der LPKF Glas für moderne Halbleitergehäuse hochpräzise bearbeiten kann. Die Chipindustrie prüft zunehmend Glassubstrate, weil Anwendungen rund um künstliche Intelligenz immer höhere Anforderungen an Leistung, Datenverarbeitung und Wärmeableitung stellen. LPKF sieht hier Chancen im Bereich Advanced Semiconductor Packaging und berichtet von Gesprächen mit mehreren Kunden. Erste Produktionsaufträge wurden für das zweite Quartal 2026 erwartet.

SDAX und SpaceX sorgen für Zusatzfantasie

Zusätzliche Aufmerksamkeit bringt die Rückkehr in den SDAX am 22. Juni. Indexfonds müssen entsprechende Anpassungen vornehmen, was kurzfristig Kaufdruck erzeugen kann. Dazu kommen Spekulationen rund um SpaceX. LPKF soll in US-Zollprotokollen als Zulieferer auftauchen. Eine offizielle Bestätigung für einen großen SpaceX-Auftrag liegt jedoch nicht vor. Deshalb bleibt dieser Punkt eher Fantasie als belastbare Bewertungsgrundlage.

30 Euro werden zur Bewährungsprobe

Charttechnisch steht die Aktie vor einer wichtigen Marke. Nach einem Rücksetzer auf rund 18 Euro drehte der Kurs wieder nach oben und notiert nahe 29 Euro. Gelingt ein Ausbruch über 30 Euro, könnte technisch Raum bis etwa 35 Euro entstehen. Scheitert die Aktie erneut, wäre eine Konsolidierung möglich. LPKF bleibt damit eine heiße Wette auf den Halbleiterdurchbruch, aber keine Aktie ohne erhebliche Risiken.

Bn-Redaktion/tb
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