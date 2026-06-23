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Siemens Energy unter Druck

Aktie verliert plötzlich 6% 23.06.2026, 10:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
© iStock.com/Karsten Leineke
Die Aktie von Siemens Energy gerät am Dienstag spürbar unter Druck. Nach zwischenzeitlich moderaten Verlusten weitete das Papier seine Abschläge im Tagesverlauf deutlich aus. Damit steht der Energietechnikkonzern zwar vor einem schwächeren Handelstag, die starke Entwicklung der vergangenen Monate bleibt jedoch vorerst intakt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 159,62 EUR -6,59 % Gettex

Verkäufe belasten den Kurs

Die Siemens-Energy-Aktie gehörte zuletzt zu den stärksten Werten am deutschen Aktienmarkt. Nach der beeindruckenden Rally seit Jahresbeginn nutzen Anleger nun offenbar verstärkt die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Im Tagesverlauf beschleunigte sich der Abverkauf, wodurch die Aktie deutlich stärker nachgab als noch am Morgen erwartet worden war.

Langfristiger Aufwärtstrend bleibt bestehen

Trotz des aktuellen Rücksetzers zeigt sich das Papier auf längere Sicht weiterhin robust. Sowohl auf Drei-Monats- als auch auf Jahressicht steht noch immer ein deutlicher Kursanstieg zu Buche. Die Aktie hatte sich in den vergangenen Quartalen zu einem der größten Gewinner im DAX entwickelt und von der hohen Nachfrage nach Energietechnik sowie Infrastrukturprojekten profitiert.

Markt blickt auf neue Impulse

Unter Anlegern werden derzeit verschiedene mögliche Kurstreiber diskutiert. Dazu zählen unter anderem Großprojekte, strategische Optionen im Konzernumfeld sowie weitere Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswerts. Gleichzeitig rückt die Frage in den Vordergrund, ob die jüngste Schwäche lediglich eine normale Verschnaufpause nach dem starken Anstieg darstellt oder ob sich daraus eine größere Korrektur entwickeln könnte.

Richtungsentscheidung voraus?

Nach dem kräftigen Kursrückgang dürfte die weitere Entwicklung der Aktie besonders aufmerksam verfolgt werden. Während die langfristige Aufwärtsbewegung bislang nicht infrage gestellt wird, zeigt der aktuelle Handelstag, dass auch bei Siemens Energy nach einer starken Rally jederzeit größere Schwankungen möglich bleiben.

Bn-Redaktion/js
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