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SAP vor entscheidenden Wochen 23.06.2026, 10:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© iStock.com/monsitj
Die SAP-Aktie bleibt unter Druck und ist zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen. Während Analysten weiterhin deutliches Potenzial sehen, richtet sich der Blick der Anleger inzwischen vor allem auf die kommenden Quartalszahlen. Bis dahin dürfte es neue Impulse nur begrenzt geben.
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Kursrutsch setzt sich fort

Nach einer zwischenzeitlichen Erholung im Juni hat die SAP-Aktie ihre Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt markierte das Papier ein neues Mehrjahrestief und setzt damit die schwache Entwicklung der vergangenen Monate fort. Die Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung spiegelt sich damit weiterhin im Kursverlauf wider.

Quartalszahlen rücken in den Fokus

Für neue Orientierung könnte erst die Vorlage der nächsten Quartalszahlen sorgen. Bis zur Veröffentlichung will das Unternehmen keine Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung oder zu möglichen Ergebnissen machen. Damit bleibt der Markt vorerst auf externe Einschätzungen und Spekulationen angewiesen. Viele Investoren dürften daher zunächst abwarten, bevor sie ihre Positionierung überdenken.

Analysten bleiben optimistisch

Bemerkenswert ist, dass mehrere Analystenhäuser trotz der jüngsten Kursschwäche an ihren positiven Einschätzungen festhalten. Die veröffentlichten Kursziele liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Niveau der Aktie. Als Argumente werden unter anderem die starke Marktstellung des Konzerns sowie mögliche Verbesserungen bei Profitabilität und Margen angeführt.

Entscheidender Termin voraus

Für die SAP-Aktie könnte sich in den kommenden Wochen vieles auf die nächsten Geschäftszahlen zuspitzen. Bis dahin dürfte vor allem die Frage im Raum stehen, ob die aktuelle Schwächephase nur eine vorübergehende Korrektur ist oder ob der Markt weitere Belastungen einpreist. Die nächsten Unternehmensdaten könnten hier für deutlich mehr Klarheit sorgen.

Bn-Redaktion/js
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