Ölpreise wieder unter Druck

Shell – Sind das bereits Kaufkurse? 23.06.2026, 07:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise wieder unter Druck: Shell – Sind das bereits Kaufkurse?
© Bild: istockphoto.com/blinow61
Einmal mehr stehen die Ölpreise in diesen Tagen unter Druck. Hat der Preisrückgang dieses Mal Bestand? Die letzten Preisrücksetzer waren jeweils temporär. Immer wieder berappelten sich Brent-Öl und WTI-Öl nach Schwächephasen. Die geopolitischen Entwicklungen hatten die Ölpreise immer wieder in die Höhe getrieben. Dieses Mal scheint es handfestere Ergebnisse zu geben: Der Fahrplan für ein Friedensabkommen steht. Ein Ende des Konflikts im Nahen Osten ist greifbarer als je zuvor.
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Shell 29,96 GBP -0,24 % TTMzero RT

Nichtsdestotrotz besteht ein gewisses Risiko, dass es jederzeit wieder zu einer Zuspitzung des Konflikts kommen kann. Wie komplex und explosiv die Lage ist, haben schließlich die letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen.

Kurzum. Der Ölmarkt atmet durch. Die Angebotsseite normalisiert sich. Die Straße von Hormus wird gerade wieder durchlässiger. Das entspannt die Lage am Ölmarkt deutlich. Nach dem Rutsch unter die Marke von 80 US-Dollar könnte es für Brent-Öl nun durchaus bis in die Preisregion von 71 US-Dollar / 70 US-Dollar gehen. Dort notierten die Preise vor dem Ausbruch der militärischen Auseinandersetzungen.

Die jüngste Preisentwicklung am Ölmarkt hat den Produzentenaktien massiv zugesetzt. Auch Shell verlor seit dem letzten Verlaufshoch mehr als 15 Prozent. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage – Sind das bereits Kaufkurse?

Chart zur Shell-Aktie mit Analyse

Shell – Sind das bereits Kaufkurse?

Die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) geriet zuletzt ins Straucheln. In den letzten Tagen standen einige Unterstützungen unter Druck und mussten aufgegeben werden. Vor allem der Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 32 GBP schmerzt.

Die Kursverluste der letzten Zeit haben dazu geführt, dass die Aktie wieder auf das Niveau von Ende Februar zurücksetzte – also jenes Kursniveau, das sie vor dem Beginn des Iran-Konflikts innehatte.

Wie könnte es nun weitergehen?

Shell hat in den letzten Wochen ordentlich Federn gelassen. Die wichtige Unterstützung von 32 GBP wurde unterschritten. Der Abverkauf gewann dadurch an Relevanz. Immerhin gelang es der Aktie, die außerordentlich wichtige 200-Tage-Linie zu verteidigen. Ein bärisches Kreuzen hätte das Chartbild weiter eingetrübt und die Tür in Richtung 28 GBP aufgestoßen. Dennoch muss die Aktie nachsetzen. Eminent wichtig wäre die Rückkehr über die 32 GBP, um die Lage zu stabilisieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS haben die Shell-Aktie auf „neutral“ bei einem Kursziel von 3.500 Pence belassen. Die Analysten von JPMorgan sind da deutlich optimistischer. Deren Votum lautet „overweight“ und das Kursziel 3.900 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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