Anzeige
+++Breaking News Das 1.000% Wachstum initiiert?!+++
Ist das der Boden?

Renk vor der ultimativen Comeback-Rallye 07.12.2025, 08:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ist das der Boden? Renk vor der ultimativen Comeback-Rallye
© bn Symbolbild
Steht der Rüstungssektor vor seinem Comeback? Lange Zeit zeigte die Rallye im Rüstungssektor keine Schwäche. Die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt, der britischen BAE Systems oder der italienischen Leonardo verzeichneten spektakuläre Kursgewinne. Je länger die Rallye dauerte, desto fragiler wurde jedoch das ganze Konstrukt. Die Aktien gerieten ins Wanken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 51,94 EUR +0,04 % Lang & Schwarz

In Bezug auf die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk wurde es im Oktober interessant. Renk übersprang zunächst das markante Hoch aus dem Juni dieses Jahres und lief mit großer Vehemenz den Kursbereich von 90 Euro an. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 100 Euro schien bevorzustehen und  hätte wohl niemanden überrascht. Doch es kam anders; ganz anders. Die Aktie wurde von massiven Gewinnmitnahmen erfasst. Die einsetzende Korrektur entfaltete sofort ihre Wirkung. Im Ergebnis tauchte die Aktie zuletzt unter die Marke von 50 Euro ab.

Renk vor der ultimativen Comeback-Rallye

Unsere letzte Kommentierung zur Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) überschrieben wir am 22. November an dieser Stelle mit „Renk taumelt ins Wochenende“. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich die Aktie im Würgegriff der Korrektur und taumelte in Richtung 50 Euro.

Chartansicht

Kurz danach war es soweit. Renkt unterschritt die 50 Euro. Aus charttechnischer Sicht ließ diese Entwicklung nicht viel Gutes erwarten. Weitere Abgaben drohten. Doch im Bereich von  45,5 Euro kam der Abverkauf zum Stehen. Eine Bodenbildung setzte ein. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – die Aktie muss mit einem wuchtigen Vorstoß über die 60 Euro die untere Trendwende forcieren. Der Kurs- bzw. der Widerstandsbereich von 60 Euro ist von zentraler Bedeutung. Nicht zuletzt verläuft dort die außerordentlich wichtige 200-Tage-Linie. Eine Bewegung über die 60 Euro würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 70 Euro auslösen. Obacht ist dennoch geboten. Der Kursbereich von 45,5 Euro ist als zentrale Unterstützung einzuordnen. Ein Rücksetzer unter die 45,5 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Renk-Aktie zwar unverändert mit „overweight“ ein, doch das Kursziel senkten sie deutlich von 90 Euro auf 75 Euro. Deutlich pessimistischer ist man im Hause Warburg Research. Das Votum lautet hier unverändert „hold“. Das Kursziel senkten die Analysten von 58 Euro auf 57 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU7CRF
Ask: 0,28
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU7FEV
Ask: 0,90
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU7CRF GU7FEV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
3 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
4 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
5 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
6 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
7 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
VW zieht die Daumenschrauben an, Milliarden für Europa geplant

Gestern 16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Gegenstrategie: Ari Emanuel stellt sich dem KI-Hype mit …

Gestern 14:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt zwischen Auftragsfantasie und Analystenzweifeln: Hensoldt-…

Gestern 14:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jahresendrallye in den Startlöchern? Mercedes-Benz nimmt Fahrt auf…

Gestern 10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit spektakulärem Wochenfinale: Commerzbank – Jetzt aber! …

Gestern 10:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk im Aufwind nach Analyse von Berenberg: Aktie mit …

Freitag 21:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rangtausch unter den Tech-Giganten sorgt für Marktaufsehen

Freitag 19:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chinas Käufer stürmen Tesla Model Y – alle 2025er Kontingente…

Freitag 19:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer