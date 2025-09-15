Fettleibigkeit auf Rekordhoch:
Die nächste Milliardenwelle für Abnehm-Medikamente rollt an
15.09.2025, 16:05 Uhr

Die Aktie der Sprachlern-App Duolingo hat in den vergangenen Monaten eine ebenso rasante wie volatile Entwicklung durchlaufen. Nach einer starken Rallye kam es zu einer massiven Korrektur. Doch nun mehren sich die Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Aus technischer Sicht könnte die Aktie für mutige Anleger eine attraktive Einstiegschance bieten.
Vom Höhenflug zum Absturz
Duolingo hat sich mit seiner Sprachlern-App zu einem globalen Phänomen entwickelt, das eine riesige Nutzerbasis aufgebaut hat. Diese positive Geschäftsentwicklung beflügelte die Aktie, die über lange Zeit unaufhaltsam schien. Doch die jüngsten Kursverluste fielen ebenso heftig aus und zwangen die Aktie in eine scharfe Korrektur. Anleger fragen sich nun, ob die Rallye nur pausiert oder bereits vorbei ist.

Chart-Signale deuten auf Trendwende
Trotz der starken Korrektur ist der übergeordnete Aufwärtstrend noch intakt. Ein in der technischen Analyse als Verkaufssignal geltendes "Death Cross" konnte sich nicht durchsetzen. Stattdessen ist die Aktie auf Kaufinteresse gestoßen und konnte eine als besonders zuverlässig geltende Dreifachboden-Formation etablieren. Auch die technischen Indikatoren zeigen positive Divergenzen, die als Vorboten einer Gegenbewegung gelten.

Aktienanalyse

Fundamentale Bewertung im Fokus
Die Bewertung von Duolingo ist wie bei vielen Wachstumsunternehmen hoch. Auf den ersten Blick scheint der Konzern teuer bewertet zu sein. Jedoch relativieren sich die Kennzahlen, wenn man die Auswirkungen von Aktienvergütungen ausklammert. Experten sehen das Unternehmen dann bereits als hochprofitabel an. Bei bestimmten Kennziffern liegt Duolingo sogar unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe, was auf eine faire Bewertung hindeutet.

Fazit: Chance für Mutige?
Die Aktie von Duolingo steht an einem Scheideweg. Die Kombination aus vielversprechenden technischen Signalen und einer fairen Bewertung nach Anpassung der Kennzahlen könnte die Grundlage für einen Aufwärtstrend bilden. Das Unternehmen bietet eine antizyklische Risikoposition, die sich für Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, als lohnend erweisen könnte. Ein Einstieg sollte jedoch gut überlegt sein.

