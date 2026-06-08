Ein Split, ein Basisprospekt über 50 Mio. CAD:
Dieser Micro-Cap legt die Leitungen für US-Kapital
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Ausverkauf bei Gold geht weiter

Barrick Mining – Diese Marke muss halten 08.06.2026, 13:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ausverkauf bei Gold geht weiter: Barrick Mining – Diese Marke muss halten
© Zlaťáky.cz auf Pexels
Gold startet mit deutlichen Preisabschlägen in die neue Handelswoche. Das Preisbeben, das Ende der letzten Woche mit dem US-Arbeitsmarktbericht einsetzte, findet im frühen Montagshandel seine Fortsetzung. Der Rücksetzer unter die Marke von 4.300 US-Dollar lässt Gold nun ein Stück dichter an die psychologisch relevante Marke von 4.000 US-Dollar heranrücken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 34,50 EUR +0,73 % Lang & Schwarz

Ein Bruch der 4.000 US-Dollar wäre für Gold ein gewaltiger Rückschlag. Die Ambitionen des Edelmetalls stünden in diesem Fall zur Disposition. Eine Neubewertung wäre dann unausweichlich. Und obgleich sich dunkle Wolken über dem Goldpreis zusammenziehen, ist es noch nicht soweit.

Für den Goldpreis brechen nun jedoch entscheidende Tage an. Am Mittwoch und Donnerstag werden aktuelle US-Preisdaten erwartet. Den Auftakt machen am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für Mai gefolgt von den US-Erzeugerpreisen am Donnerstag. Hinsichtlich der nächsten FOMC-Sitzung der Fed am 16. Juni und 17. Juni sind wichtige Impulse von den Preisdaten zu erwarten. 

Kurzum. Die Sorge vor anziehenden Zinsen hält den Goldmarkt in Atem. Der Goldpreis wankt gefährlich, doch noch ist er nicht gefallen. 

Die Produzentenaktien gerieten zuletzt massiv unter Druck. Je weiter sich der Goldpreis gen Süden orientiert, desto stärker geraten Aktien von Produzenten unter Druck, die vergleichsweise hohe Produktionskosten aufweisen. Barrick Mining reiht sich trotz verbesserter Kostenstruktur in diesem Punkt im soliden Mittelfeld ein. 

Barrick Gold Aktienchart

Barrick Mining – Diese Marke muss halten

Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) bestach im 1. Quartal 2026 mit einem deutlich verbesserten free cash flow. Der Markt honorierte das Zahlenwerk insgesamt. Wir berichteten detailliert am 12. Mai über die Barrick-Zahlen. Doch deren Zauber ist verflogen. Die Tristesse der Korrektur überlagert den Kursverlauf.

Der obere Chart zeigt den intakten Abwärtstrend (grün dargestellt), der sich ausgehend vom Verlaufshoch bei knapp 74 CAD installiert hatte. Zuletzt scheiterte der kanadische Gold- und Kupferproduzent mit dem Versuch, den Widerstandsbereich von 60 CAD zurückzuerobern. Das hätte Entlastung gebracht. Doch der Versuch scheiterte, sodass nunmehr die zentrale Unterstützung von 50 CAD in den Fokus rückt. 

Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Barrick Mining muss die 50 CAD verteidigen, anderenfalls käme es zu einer Ausdehnung der Korrektur. In diesem Fall würde zumindest ein Test der 45 CAD drohen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 60 CAD. 

 

Bn-Redaktion/mt
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