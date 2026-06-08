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RWE – Aktie vor Comeback

Schlägt jetzt wieder die Stunde der defensiven Versorger? 08.06.2026, 10:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE – Aktie vor Comeback: Schlägt jetzt wieder die Stunde der defensiven Versorger?
© Sabine Klobusek, RWE AG / RWE Campus Essen
Die Aktienmärkte haben in den letzten Handelstagen Schlagseite bekommen. Die KI-Rallye hat nach dem Broadcom-Zahlendebakel einen massiven Dämpfer erhalten. Der Technologiesektor leidet jedoch auch noch unter der um sich greifenden Zinsangst. Diese hatte der starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wurde, weiter angeheizt. Die Auswirkungen der US-Jobdaten sind verheerend. Anleiherenditen bekamen Oberwasser. Der Goldpreis ging in die Knie. Silber musste einen veritablen Abverkauf über sich ergehen lassen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 56,36 EUR +1,04 % Tradegate

Kurzum: Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage könnte wieder die Stunde defensiver Aktien schlagen. RWE gehört ob des Geschäftsmodells ohne Zweifel in diese Kategorie. 

RWE – Aktie vor Comeback

Das Handelsgeschehen im 4. Quartal 2025 und 1. Quartal 2026 wurde maßgeblich von einer beeindruckenden Rallye der Versorger-Aktien geprägt. Nicht zuletzt schwang sich die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) zu einer spektakulären Aufwärtsbewegung auf. 

RWE Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Notierte RWE Mitte September 2025 noch bei 35 Euro, bildete sie Ende April dieses Jahres im Bereich von 62 Euro ihr bis dato gültiges Hoch aus. Schließlich setzten Anfang Mai Gewinnmitnahmen ein. Gleichzeitig nahmen die Marktakteure den KI-Sektor ins Visier. Wenn man so will, wanderte das Kapital eine Straße weiter. 

Für die RWE-Aktie bedeutete der Eintritt in die Konsolidierung die Gelegenheit, eine Verschnaufpause einzulegen und gleichzeitig einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden, um die nächste Aufwärtsbewegung vorzubereiten. Mit dem Kursbereich von 55 Euro könnte dieser potenzielle Boden bereits gefunden worden sein. 

Aus charttechnischer Sicht stellt sich die Lage folgendermaßen dar: Während der zurückliegenden Korrektur musste die RWE-Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) zwar aufgeben. Der Aktie gelang es jedoch, bereits im Kursbereich von 55 Euro einen potenziellen Boden auszubilden. Die nächsten Tage müssen nun zeigen, ob dem auch so ist. In einem ersten Schritt muss die Aktie über die Widerstände 57,5 Euro und 59,5 Euro zurückkehren. Ein Ausbruch über die 62 Euro würde schließlich das Ende der Korrektur einleiten. Sollte es hingegen doch noch einmal unter die 55 Euro gehen, würde der Aktie eine Ausdehnung der Korrektur auf 50 Euro drohen. Eine Bodenbildung auf dem Niveau von 55 Euro wäre dann erst einmal vom Tisch.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 61 Euro auf 63 Euro an. 

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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