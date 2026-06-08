Ein Split, ein Basisprospekt über 50 Mio. CAD:
Dieser Micro-Cap legt die Leitungen für US-Kapital
Anzeige
Dax startet überraschend robust in die Woche der Wahrheit

Hannover Rück – Chart sieht immer finsterer aus 08.06.2026, 13:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet überraschend robust in die Woche der Wahrheit: Hannover Rück – Chart sieht immer finsterer aus
© Leeloo The First auf Pexels
Der Dax startete überraschend robust in die neue Handelswoche. Kurzzeitig nahm er dabei im frühen Handel die Marke von 24.600 Punkten ins Visier, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 226,60 EUR +0,13 % TTMzero RT

Die Liste belastender Faktoren wird immer länger. Die Tech-Rallye ist ins Stocken geraten. Die Zinsangst grassiert. Die geopolitische Lage hält die Ölpreise unverändert auf hohem Niveau. Und dann stehen in dieser Woche noch eminent wichtige Preisdaten zur Veröffentlichung an. Kurzum: Die Lage könnte für den deutschen Leitindex deutlich lauschiger sein. 

Für den Dax wird es vor allem am Mittwoch (10. Juni) und Donnerstag interessant. Am Mittwoch werden die außerordentlich wichtigen US-Verbraucherpreisdaten erwartet, einen Tag später werden die nicht minder wichtigen US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Gießen die frischen Preisdaten Öl ins „Zinsfeuer“?

Aus charttechnischer Sicht muss es dem Dax in dieser Handelswoche darum gehen, die 24.000 Punkte zu verteidigen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre angesichts der Klippen, die umschifft werden müssen, das bullische Idealszenario. 

Vom bullischen Idealszenario ist unsere heutige Protagonistin – die Aktie der Hannover Rück – weit entfernt. Der Chart trübte zuletzt einmal mehr nachhaltig ein. 

Hannover Rück Aktienchart

Hannover Rück - Chart sieht immer finsterer aus 

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) am 18. Mai war eine leichte Erholung zu beobachten. Dieser ging ein erfolgreicher Test der eminent wichtigen Unterstützung von 233 Euro voraus. Der Erholungsversuch ließ jedoch von Beginn an Durchschlagskraft vermissen. Zwar konnte die Aktie die wichtige Marke von 240 Euro zurückerobern, doch bereits der Widerstandsbereich um 250 Euro war eine Nummer zu groß. Und so kam es, wie es kommen musste – Gewinnmitnahmen setzten ein. Rasch entwickelten diese Abwärtsdynamik. So rutschte die Aktie unter die wichtigen Unterstützungen 240 Euro und 233 Euro. Mit dem Rücksetzer unter die 233 Euro trat die Korrektur in eine neue Phase ein. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltet derzeit seine Wirkung. In der aktuellen Phase muss mit weiteren Abgaben auf 205 Euro / 200 Euro gerechnet werden. Erst eine Rückkehr über die 250 Euro würde das Chartbild nachhaltig stabilisieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Barclays bestätigten zuletzt ihr Votum „underweight“. Das Kursziel hoben die Analysten dabei aber von 239 Euro auf 246 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UM5FRZ
Ask: 1,05
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UM4YRL
Ask: 3,03
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UM5FRZ UM4YRL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
2 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
3 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
4 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Japan Verbindung wird ausgebaut: Lufthansa Aktie im Blick ITA kommt …

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ausverkauf bei Gold geht weiter: Barrick Mining – Diese Marke muss…

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

HBM Speicher als KI Engpass: NVIDIA Aktie im Fokus KI Wachstum durch…

12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Hunger treibt Rechenleistung: Alphabet Aktie im Fokus Google …

12:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP erhält Rückenwind: Nvidia-Chef entfacht Hoffnung

11:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF überrascht Anleger: Deal nimmt Fahrt auf

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE – Aktie vor Comeback: Schlägt jetzt wieder die Stunde der …

10:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet greift zu Anleihen: KI braucht Strom

10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer