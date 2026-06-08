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SAP erhält Rückenwind

Nvidia-Chef entfacht Hoffnung 08.06.2026, 11:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP Firmensitz
© Symbolbild von iStock.com/Wirestock
SAP gehörte mit einem Kursplus von fast fünf Prozent zu den stärksten DAX-Werten, da Anleger verstärkt von Halbleiter- in Softwareaktien umschichten. Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch positive Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der SAP als möglichen Profiteur des anhaltenden KI-Booms hervorhob. Trotz erheblicher Verluste in den vergangenen zwölf Monaten sehen Investoren nun Anzeichen einer Stabilisierung und setzen auf neue Wachstumschancen durch Digitalisierung, Cloud-Lösungen und künstliche Intelligenz.
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Name Aktuell Diff. Börse
SAP 159,99 EUR -0,13 % Lang & Schwarz
NVIDIA 180,86 EUR +1,69 % Lang & Schwarz

Anleger wechseln die Seiten: Softwarewerte rücken wieder in den Fokus

Die SAP-Aktie hat am Donnerstag mit einem Kursplus von nahezu fünf Prozent zu den stärksten Werten im DAX gezählt. Marktbeobachter führen die kräftige Bewegung vor allem auf eine zunehmende Umschichtung innerhalb des Technologiesektors zurück. Nachdem zahlreiche Halbleiterwerte zuletzt unter Druck geraten waren, richten Investoren ihren Blick verstärkt auf Softwareunternehmen.

Andreas Lipkow von CMC Markets spricht in diesem Zusammenhang von einer Renaissance der Softwarebranche an den Aktienmärkten. Während viele Chipunternehmen nach ihrer starken Entwicklung der vergangenen Jahre mit Gewinnmitnahmen konfrontiert werden, profitieren Softwareanbieter von der Erwartung, dass die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz langfristig für eine hohe Nachfrage sorgen werden.

SAP als Europas größter Softwarekonzern steht dabei besonders im Fokus. Das Unternehmen verfügt über eine breite Kundenbasis in der Wirtschaft und spielt bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen eine zentrale Rolle. Entsprechend aufmerksam verfolgen Anleger die Perspektiven des Konzerns im KI-Zeitalter.

Nvidia-Chef Jensen Huang sieht Chancen durch den KI-Boom

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang. Der Chef des weltweit führenden KI-Chipherstellers äußerte sich optimistisch über die Entwicklung des Softwaremarktes und erwartet, dass der Bedarf an Softwarelösungen im Zuge des KI-Booms weiter steigen wird.

Dabei nannte Huang SAP ausdrücklich als mögliches Unternehmen, das von dieser Entwicklung profitieren könnte. Die Einschätzung eines der bekanntesten Manager der Technologiebranche wurde am Markt positiv aufgenommen und stärkte das Vertrauen vieler Investoren in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Walldorfer Konzerns.

Die Kombination aus einer sektorweiten Umschichtung und den positiven Aussagen aus dem KI-Umfeld sorgte dafür, dass SAP zu den gefragtesten Technologiewerten des Handelstags zählte. Für Anleger bleibt die Aktie damit ein wichtiger Vertreter des Trends rund um Digitalisierung, Cloud-Software und künstliche Intelligenz.

Nach dem Kurssturz auf Stabilisierungskurs?

Der jüngste Kurssprung ändert allerdings nichts daran, dass SAP auf eine schwierige Phase zurückblickt. In den vergangenen zwölf Monaten musste die Aktie erhebliche Verluste hinnehmen. Vom Hoch im Sommer mit Kursen von über 260 Euro ging es in mehreren Abwärtswellen bis auf rund 151 Euro nach unten.

Während sich der DAX im gleichen Zeitraum vergleichsweise robust entwickelte, verlor SAP auf Jahressicht mehr als 40 Prozent an Wert. Damit blieb das Schwergewicht des deutschen Technologiesektors deutlich hinter der Entwicklung des Leitindex zurück.

Zuletzt zeichnet sich jedoch eine gewisse Stabilisierung ab. Mit einem aktuellen Kurs von 162,50 Euro hat sich die Aktie etwas von ihren Tiefständen entfernt. Dennoch liegt sie weiterhin deutlich unter den Niveaus, die noch vor einem Jahr erreicht wurden.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Frage, ob SAP die Chancen des KI-Booms in zusätzliches Wachstum ummünzen kann. Die jüngsten Aussagen von Jensen Huang sowie die wieder zunehmende Nachfrage nach Softwarewerten liefern dem Markt dafür neue Impulse. Entsprechend dürfte SAP auch in den kommenden Wochen zu den meistbeachteten Technologiewerten im DAX gehören.

Bn-Redaktion/aw
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