Nvidia investiert bis zu 100 Milliarden in OpenAI 22.09.2025, 20:08 Uhr

Der Chip-Hersteller Nvidia plant, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren. Mit dem gigantischen Deal wollen die beiden Unternehmen den Bau neuer Rechenzentren und die dafür notwendige KI-Infrastruktur vorantreiben. Die Vereinbarung unterstreicht die enorme Nachfrage nach KI-Tools wie ChatGPT und der Rechenleistung, die für ihren Betrieb erforderlich ist.
Milliardenschwere Wette auf die Zukunft
Nvidia wird im Rahmen des Deals einen Eigenkapitalanteil an OpenAI erhalten. Die Investition wird in mehreren Phasen ausgezahlt, wobei die erste Tranche von 10 Milliarden US-Dollar fällig wird, sobald die erste Gigawatt-Rechenleistung bereitgestellt ist. Mit der Finanzspritze soll OpenAI in der Lage sein, neue Rechenzentren zu errichten, die mit den fortschrittlichsten Chips von Nvidia betrieben werden.

Die Mission: Rechenleistung sichern
OpenAI-Chef Sam Altman betonte in einer Erklärung, dass die Recheninfrastruktur die Grundlage für die Wirtschaft der Zukunft bilden werde. Das Unternehmen, dessen ChatGPT von rund 700 Millionen Menschen wöchentlich genutzt wird, ist auf eine immense Rechenleistung angewiesen. Nvidia wiederum sichert sich mit der Beteiligung einen seiner wichtigsten Kunden und zementiert seine dominante Position als Lieferant der wichtigsten KI-Hardware.

Investition als strategischer Schachzug
Der Deal wird von Experten als ein strategischer Schachzug beider Unternehmen gesehen. OpenAI sichert sich die nötigen Mittel, um seine ambitionierten Pläne voranzutreiben, während Nvidia seine Finanzkraft nutzt, um seinen Platz im Zentrum des KI-Booms zu behaupten. Nach der Ankündigung stieg die Nvidia-Aktie im New Yorker Handel kräftig, was die positive Einschätzung der Anleger widerspiegelt.

Stimmung in der Community
Die angekündigte Großinvestition von Nvidia in OpenAI löst in der Börsennews-Community eine hitzige Debatte aus. Während einige Nutzer die Investition als strategisch klug und zukunftsweisend für beide Unternehmen betrachten, sehen andere darin ein deutliches Anzeichen für eine Spekulationsblase. Insbesondere die fehlende Rentabilität von OpenAI wird kritisch hinterfragt, und es wird die Vermutung geäußert, dass es sich lediglich um einen Ringtausch handelt, der die Umsätze künstlich in die Höhe treibt. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
