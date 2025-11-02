Anzeige
+++Der menschliche Genius hinter den Maschinen Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft+++
Kommt nun die Bruchlandung?

Nokia nach Höhenflug massiv unter Druck. Die nächsten Kursziele 02.11.2025, 08:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kommt nun die Bruchlandung? Nokia nach Höhenflug massiv unter Druck. Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/hapabapa
Die Nokia-Aktie legte in den letzten Tagen und Wochen einen wilden Ritt hin. Einer knackigen Zwischenrallye folgten Gewinnmitnahmen. Der Höhenflug endete so abrupt. Wie weit kann das nun nach unten gehen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nokia 5,934 EUR +0,05 % Lang & Schwarz

Nokia nach Höhenflug massiv unter Druck

Zwei zentrale Ereignisse machten der Nokia-Aktie zuletzt Beine – die Veröffentlichung der Q3-Daten und der Einstieg von Nvidia bei Nokia. Bleiben wir zunächst bei den Zahlen, die gar nicht so schlecht ausfielen.

Chartanalyse

Der finnische Netzwerkausrüster gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 4,828 Mrd. Euro an. Damit konnte Nokia den Umsatz um satte 12 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal steigern und überraschte so positiv. Das operative Ergebnis belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 239 Mio. Euro, nach 278 Mio. Euro im 3. Quartal 2024. Nokia gab für das 3. Quartal 2025 einen Nettogewinn in Höhe von 80 Mio. Euro (entspricht einem EPS in Höhe von 0,01 Euro) an. Im 3. Quartal 2024 wiesen die Finnen einen Gewinn in Höhe von 175 Mio. Euro (entspricht einem EPS in Höhe von 0,03 Euro) aus. Das vergleichbare operative Ergebnis wurde mit 435 Mio. Euro veröffentlicht, nach 485 Mio. Euro im 3. Quartal 2024. Nokia verzeichnete zudem einen vergleichbaren Gewinn in Höhe von 324 Mio. Euro, nach 358 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal.

Nokia hob die Gesamtjahresprognose für das vergleichbare operative Ergebnis an und erwartet nunmehr eine Spanne von 1,7 Mrd. Euro bis 2,2 Mrd. Euro, nach zuvor 1,6 Mrd. Euro bis 2,1 Mrd. Euro.

Die Zahlen wurden überaus wohlwollend aufgenommen, genauso wie der Einstieg von Nvidia bei Nokia. Nvidia kaufte sich für 1 Mrd. US-Dollar bei den Finnen ein.

Aktie nach Höhenflug unter Druck

Vor allem die Zahlen machten der Nokia-Aktie (WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681 | Ticker-Symbol: NOA3) Beine. Kurzzeitig schnupperte sie am markanten Widerstandsbereich von 7 Euro. Wir haben einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die Lage adäquat darzustellen. Die Gewinnmitnahmen weisen mittlerweile eine veritable Dynamik auf. Aktuell steht die wichtige Unterstützungszone um 6 Euro zur Disposition. Sollte es für die Nokia-Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten. Sollte es zum Bruch kommen, könnte es rasch auf 5,2 Euro / 5,0 Euro gehen. Ein Vorstoß über die 7 Euro käme hingegen einem Befreiungsschlag gleich.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH7LKM
Ask: 0,99
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH7LKM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Paukenschlag durch Novo Nordisk: Dänen ärgern Pfizer mit Metsera-…

8:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom – Jetzt wird es …

Gestern 9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta Platforms nach dem Zahlendebakel: Das sind die Kursziele

Gestern 9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung im Quantenmarkt, Anleger setzen auf neue Impulse bei D …

Freitag 18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel und Milliardenübernahme erschüttern die …

Freitag 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Südkorea investiert Milliarden in KI – Aktien reagieren sofort…

Freitag 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord-Weihnachten: Apple erwartet bestes iPhone-Quartal aller …

Freitag 13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergeigt der Dax das Wochenfinale? Infineon nimmt vor den Zahlen …

Freitag 12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer