Marvell Technology nach Zahlen: Spektakulär ist noch untertrieben. Die nächsten Kursziele
© bn Symbolbild
Marvell Technology ließ es bereits im Dezember des vergangenen Jahres krachen, als der Technologiekonzern die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichte. Am Donnerstag (nach US-Handelsschluss) nun veröffentlichte das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara die Ergebnisse für das 4. Quartal 2026.
Marvell Technology mit starken Q4-Daten

Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt es vermuten, dass der Markt auch dieses Mal sehr zufrieden war. Marvell Technology berichtete am 05. März über das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Der Technologiekonzern gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 2,218 Mrd. US-Dollar an, nach 1,817 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 01. Februar 2025) des Geschäftsjahres 2025.

Marvell Technology gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 396,1 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,47 US-Dollar) an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum nahezu eine Verdopplung. Im entsprechenden Vorjahresquartal vermeldete das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 200,2 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,23 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt, erzielte Marvell Technology einen Gewinn in Höhe von 685,1 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,80 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 531,4 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,60 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Prognose für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027

Für das laufende 1. Geschäftsquartal prognostiziert Marvell Technology einen Umsatz in Höhe von 2,400 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Das EPS (GAAP) wird in einer Spanne von +0,31 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar und das EPS (non-GAAP) in einer Spanne von +0,79 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar erwartet. In die Prognosen fließen bereits die zwischenzeitlich abgeschlossenen Akquisitionen von Celestial AI und XConn Technologies ein.

Aktie kennt nach Zahlen kein Halten mehr

Die Aktie von Marvell Technology (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) zündete im Anschluss den Kursturbo und schoss in Richtung 90 US-Dollar. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung hatte die Aktie noch große Mühe, die wichtige Unterstützung von 75 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 75 US-Dollar hätte der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 70 US-Dollar und 60 US-Dollar eröffnet. Insofern brachte der Vorstoß wichtige Entlastung. Um die Erholung zu forcieren, muss die Aktie über die Widerstände bei 90 US-Dollar und 93,5 US-Dollar.

