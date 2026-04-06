Meta klopft an

Satelliten-Deal mit AST SpaceMobile 06.04.2026, 19:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meta klopft an: Satelliten-Deal mit AST SpaceMobile
© Foto von Anirudh auf Unsplash
Die Aktie von AST SpaceMobile rückt wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Auslöser sind neue Impulse aus dem Tech-Sektor sowie Fortschritte beim Ausbau des Satellitennetzwerks. Vor allem mögliche Partnerschaften sorgen derzeit für zusätzliche Dynamik.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AST SpaceMobile Registered (A) 94,90 USD +2,46 % UTP Consolidated
Meta Platforms (A) 575,68 USD +0,21 % UTP Consolidated

 

 

Meta bringt Fantasie in die Story

Ein Besuch von Meta-Manager Vinod Samarawickrama hat zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Beitrag hob er den Ansatz von AST SpaceMobile hervor und zeigte sich beeindruckt von der Strategie, große und leistungsstarke Satelliten einzusetzen. Diese sollen direkt mit herkömmlichen Smartphones kommunizieren und damit einen grundlegend anderen Weg als viele Wettbewerber einschlagen.

Besonders interessant ist dabei die mögliche Rolle von WhatsApp. Als Plattform mit hoher Reichweite könnte sie künftig eine zentrale Rolle bei der Nutzung und Monetarisierung der Dienste spielen. Konkrete Vereinbarungen wurden zwar nicht genannt, doch die Aussicht auf Kooperationen sorgt für zusätzliche Fantasie.

Giganten im All statt Satellitenschwärme

Im Gegensatz zu Projekten wie Starlink oder Kuiper setzt AST SpaceMobile nicht auf tausende kleine Einheiten. Stattdessen kommen wenige, dafür extrem große Satelliten zum Einsatz. Bereits der BlueWalker 3 verfügte über eine Antenne von 64 Quadratmetern.

Die aktuellen BlueBird-Satelliten liefern Spitzengeschwindigkeiten von über 120 Mbit pro Sekunde. Zum Vergleich kommt Starlink derzeit nicht über 18,3 Mbit pro Sekunde hinaus. Die nächste Generation soll sogar auf 223 Quadratmeter anwachsen.

Ambitionierter Ausbau bis 2026

Das Unternehmen plant, bis Ende 2026 zwischen 45 und 60 Satelliten im Orbit zu positionieren. Der Ausbau soll in einem engen Takt von ein bis zwei Monaten erfolgen. Langfristig ist eine Konstellation von 243 Satelliten vorgesehen.

Parallel gewinnt auch die Konkurrenz an Tempo. Amazon hat mit Kuiper bereits 27 Satelliten gestartet und plant insgesamt 3.236 Einheiten. SpaceX betreibt schon heute mehr als 7.000 Starlinks und strebt langfristig 42.000 Satelliten an.

Erste Umsätze und starke Zahlen

Auch operativ zeigt sich Fortschritt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte AST SpaceMobile einen Umsatz von 70,9 Millionen US-Dollar. Zusätzlich bestehen vertraglich zugesicherte Umsatzverpflichtungen von über 1,2 Milliarden US-Dollar bei einer Liquidität von rund 3,9 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie reagierte zuletzt deutlich. Innerhalb eines Tages legte sie um über 11 Prozent zu, diesen Monat ergibt sich ein Plus von über 26 Prozent. Auch nach dem Meta-Besuch stieg der Kurs um weitere 3 Prozent.

Regulierung und Astronomie als Risiko

Neben den Chancen bleiben Herausforderungen. Die Helligkeit der Satelliten sorgt weiterhin für Kritik aus der Astronomie. Initiativen wie Dark and Quiet Skies sowie strengere Auflagen der FCC erhöhen den Druck auf Betreiber.

AST SpaceMobile arbeitet bereits an Lösungen und meldet Positionen der Satelliten, um Störungen zu minimieren. Das jüngste Abkommen mit der National Science Foundation gilt als wichtiger Schritt, um zukünftige Genehmigungen zu sichern.

 

Bn-Redaktion/ar
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