01.10.2025, 11:31 Uhr

Milliardeneinsatz trifft auf Zweifel an Marktmechanik: Nvidia-Aktie nach Mega-Investment in OpenAI: Fantasie trifft Realität
Die Nachricht über ein potenzielles Investment von bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI verleiht der Nvidia-Aktie neue Dynamik. Analysten heben Kursziele an, doch kritische Stimmen werden lauter.
Milliarden für KI-Infrastruktur befeuern Kursfantasie

Evercore hat das Kursziel für Nvidia von 214 auf 225 US-Dollar erhöht und den Halbleiterkonzern erneut als Top Pick eingestuft. Hintergrund ist die zunehmende strategische Verflechtung mit OpenAI. Diese plant laut Medienberichten den Aufbau neuer Rechenzentren auf Basis von Nvidia-Technologie mit einer Leistung von mindestens 10 Gigawatt. Verbaut werden sollen Chips, Racks, Netzwerke und die passende Software – alles aus einer Hand von Nvidia.

Das Investmentvolumen von Nvidia könnte sich dabei auf bis zu 100 Milliarden Dollar belaufen. Analysten sehen in dem Schritt die Chance, den wachsenden Bedarf im KI-Sektor frühzeitig zu binden und Marktanteile langfristig abzusichern.

Kritik an zirkulären Geschäftsmodellen wächst

Parallel zur Euphorie gibt es jedoch deutliche Kritik. Marktbeobachter warnen vor einer möglichen zirkulären Struktur: Nvidia finanziert ein Unternehmen, das im Gegenzug große Mengen Nvidia-Technologie erwirbt. Dieses Modell wirft Fragen zur Transparenz und Unabhängigkeit der Finanzierungsflüsse auf.

Stacy Rasgon von Bernstein äußerte Bedenken, dass solche Konstruktionen die Marktmechanik verzerren könnten. Auch Tech-Investor James Anderson sieht Parallelen zur Dotcom-Ära. Besonders kritisch bewertet er die schnellen Bewertungssprünge bei OpenAI sowie die potenzielle Rückkopplung auf den eigenen Hardwareabsatz.

Zwischen Bewertungsschub und regulatorischem Risiko

Die Analystengemeinde zeigt sich bislang mehrheitlich optimistisch. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie zum Kauf oder stuft sie mit Outperform ein. Diese Einschätzung basiert jedoch auf der Annahme, dass sich das Modell als nachhaltig erweist und keine regulatorischen Eingriffe erfolgen.

Langfristig bleibt entscheidend, ob Nvidia den Spagat zwischen Investition und Kundenbindung überzeugend darstellen kann. Gelingt dies, könnte der Konzern seine Rolle als zentraler Anbieter im KI-Ökosystem weiter festigen.

Offene Frage zur Tragfähigkeit des Modells

Ob Nvidia mit dem OpenAI-Engagement ein neues Kapitel in der KI-Industrie aufschlägt oder das Vertrauen der Märkte aufs Spiel setzt, bleibt offen. Entscheidend wird sein, wie die Bilanzierung gestaltet wird, wie Aufsichtsbehörden reagieren und wie sich die reale Nachfrage nach KI-Leistung entwickelt.

Wird sich die Milliardenwette als Meilenstein oder als Wendepunkt im KI-Boom erweisen?

Bn-Redaktion/jh
