Münchener Rück

Das ist gar nicht gut 10.09.2025, 13:27 Uhr

Münchener Rück: Das ist gar nicht gut
© Munich Re / Geschäftsgebäude Süd 1, Gedonstraße 10
Die Aktie des Rückversicherers steht unter Druck. Die Hoffnung auf einen tragfähigen Korrekturboden im Bereich von 550 Euro hat sich zerschlagen. Die Aktie lotet derzeit neue Korrekturtiefs aus. Auch ein baldiger Test der psychologisch wichtigen Marke von 500 Euro ist nicht mehr auszuschließen.
Münchener Rück – Das ist gar nicht gut

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) sah es noch aus, dass es der Aktie gelingen könnte, die zentrale Unterstützung von 550 Euro zu verteidigen. Die 200-Tage-Linie verlief in unmittelbarer Nähe. Das erhöhte die Relevanz der Zone und ihre vermeintliche Tragfähigkeit noch einmal deutlich. Letztendlich half es nicht. Der Druck wurde zu stark. Die Unterstützung bei 550 Euro gab nach. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltet gegenwärtig seine Wirkung. 

Münchener Rück in der Börsennews Aktienanalyse

Aus charttechnischer Sicht sollte es nicht überraschen, wenn der Bruch der 550 Euro nun eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 500 Euro provoziert. Mittlerweile weist die Aktie veritables Abwärtsmomentum auf. Die Ausbildung eines tragfähigen Bodens hat daher höchste Priorität. In der aktuellen Phase fehlen jedoch die fundamentalen Kursstützen. Das erschwert wiederum die Bodenbildung. 

Aktuelle Analystenstimmen

Das Gros der Analysten bewertet die Aktie bzw. deren Perspektiven noch immer recht positiv. So bestätigten unter anderem die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für die Münchener Rück und ihr bisheriges Kursziel von 650 Euro. Die Analysten von Berenberg stufen die Aktie zwar „nur“ mit dem Votum „hold“ ein, sie vergeben aber dennoch ein Kursziel von 629 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays senkten hingegen ihr Kursziel für die Münchener Rück von 600 Euro auf 586 Euro. Das Votum lautet „overweight“. 

Zusammengefasst

Die Aktie der Münchener Rück steckt mitten in einer Korrektur. Der Bruch der 550 Euro hat das Chartbild erheblich eingetrübt und der Aktie gleichzeitig weiteres Abwärtspotenzial eröffnet. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich ein Test der 500 Euro ab. Sollte es gar zu einem Rücksetzer unter die 500 Euro kommen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Um das Chartbild wieder zu stabilisieren, muss die Münchener Rück über die Marke von 550 Euro. Eine Rückkehr über den Kursbereich 600 Euro / 610 Euro käme bereits einem Befreiungsschlag gleich.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
