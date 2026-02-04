Anzeige
++++++ Goldzyklus 2026: Warum diese Aktie einer der großen Gewinner im neuen Goldzyklus sein könnte ++++++
Nach Zahlen unter Druck

Schwacher Ausblick belastet AMD-Aktie 04.02.2026, 18:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symolbild AMD
© Foto von Rubaitul Azad auf Unsplash
Der Chipkonzern Advanced Micro Devices hat zwar überzeugende Quartalsergebnisse präsentiert, die Börse reagierte dennoch enttäuscht. Grund war vor allem der vorsichtige Ausblick auf das kommende Quartal. Anleger hatten nach dem starken operativen Verlauf offenbar noch höhere Erwartungen, weshalb die Aktie bereits nachbörslich deutlich nachgab.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 170,93 EUR -11,71 % Lang & Schwarz

Starkes Wachstum durch Rechenzentren

Im vergangenen Quartal legte der Umsatz von AMD spürbar zu und übertraf die Marktschätzungen. Besonders die Nachfrage aus dem Datacenter-Geschäft entwickelte sich dynamisch und blieb der wichtigste Wachstumstreiber. Auch die Gaming-Sparte überraschte positiv, wenngleich sie weiterhin einen kleineren Teil zum Gesamtumsatz beiträgt. Parallel dazu verbesserte sich die Profitabilität: höhere operative Margen und ein deutlich gestiegener Gewinn bestätigten die robuste operative Entwicklung und unterstrichen die starke Marktposition im KI- und Serverumfeld.

Margenprognose sorgt für Skepsis

Der Blick nach vorn dämpfte jedoch die Euphorie. Für das nächste Quartal stellte das Management zwar weiterhin solide Erlöse in Aussicht, allerdings mit geringerer Dynamik gegenüber dem Vorquartal. Besonders kritisch bewertete der Markt die erwartete niedrigere Bruttomarge. Sie könnte darauf hindeuten, dass der Margenhöhepunkt vorerst erreicht ist und das Gewinnwachstum künftig langsamer ausfällt – ein sensibles Thema bei hoch bewerteten Halbleiteraktien.

Aktienanalyse

Chartbild rückt in den Fokus

Die Aktie reagierte prompt mit deutlichen Abschlägen und näherte sich wichtigen technischen Unterstützungen. Ein nachhaltiger Rutsch darunter könnte das Chartbild merklich eintrüben und eine längere Konsolidierungsphase auslösen. Nach den guten Zahlen entscheidet damit weniger die Vergangenheit als vielmehr die zukünftige Ertragsdynamik darüber, ob Anleger Vertrauen behalten oder weiter Kapital abziehen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UM289Y
Ask: 3,40
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UM289Y. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
5 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
6 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
7 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Politik treibt Stahlwerte: Warum Salzgitter plötzlich zu den …

19:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ex Google: Alphabet vor Zahlen-Show: Diese Entwicklungen könnten …

17:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krypto-Alarm: Kommt die nächste Bitcoin-Abwärtswelle?

17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gedämpfte Visionen: Teslas Zukunftsprojekte sorgen für neue …

14:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax ringt um Momentum: Infineon mit Zahlen

12:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal verliert Vertrauen der Märkte: Zweifel an Strategie …

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor den Zahlen des Energieriesen: Shell legt Quartalszahlen…

11:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursbeben bei Novo Nordisk: Wie schlimm wird es nach dem Prognose-…

11:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer