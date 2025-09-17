Anzeige
Nestlé Schock

17.09.2025, 13:32 Uhr

Nestle Produkte
© Symbolbild von Brett Jordan auf Unsplash
Nestlé erlebt einen massiven Führungsumbruch: Innerhalb von zwei Wochen haben CEO Laurent Freixe und Aufsichtsratschef Paul Bulcke das Unternehmen verlassen. Mit Pablo Isla und Philipp Navratil übernimmt nun ein neues Führungsduo, das den Konzern strategisch neu ausrichten soll. Investoren blicken kritisch auf die nächsten Schritte – ob Nestlé gestärkt aus der Krise hervorgeht, bleibt ungewiss.
Führungsvakuum im Herzen des Konzerns

Bei Nestlé brodelt es gewaltig: Innerhalb von nur zwei Wochen haben gleich zwei Schlüsselpersonen das Unternehmen verlassen – CEO Laurent Freixe wurde überraschend entlassen, nun folgt auch Aufsichtsratschef Paul Bulcke mit einem vorzeitigen Rücktritt. Die plötzliche Doppelbewegung an der Spitze des Nahrungsmittelgiganten wirkt alles andere als zufällig. Vielmehr deuten die Ereignisse auf tiefsitzende interne Konflikte hin, die über Jahre gewachsen sein dürften.

Insbesondere die strategische Ausrichtung des Konzerns scheint der Auslöser für den internen Machtkampf gewesen zu sein. Während Freixe zuletzt mit moderaten Reformen und Investitionen in Gesundheits- und Premiumprodukte auffiel, soll Bulcke hinter den Kulissen stärker auf klassische Markenführung und Kostenkontrolle gesetzt haben. Dass beide nun binnen Tagen ihren Hut nehmen mussten, lässt vermuten: Der Aufsichtsrat will mit aller Entschlossenheit einen Neustart – personell wie inhaltlich.

Pablo Isla und Philipp Navratil: Ein Führungsduo unter Druck

Ab dem 1. Oktober übernimmt Pablo Isla den Vorsitz im Aufsichtsrat. Der ehemalige Inditex-Chef – bekannt für den internationalen Erfolg von Zara – gilt als Architekt effizienter Strukturen und scharfer strategischer Positionierungen. Gemeinsam mit dem neu berufenen CEO Philipp Navratil soll Isla nun ein neues Kapitel bei Nestlé aufschlagen. Navratil wiederum kennt das Unternehmen seit Jahren und war zuletzt für den globalen Bereich Nutrition verantwortlich – eine der wachstumsstärksten Sparten im Konzern.

Als zusätzliches Gegengewicht innerhalb des Aufsichtsrats wurde Dick Boer zum unabhängigen Lead Director und stellvertretenden Vorsitzenden berufen. Boer, ehemaliger CEO von Ahold Delhaize, bringt umfassende Erfahrung im Einzelhandel und der Konsumgüterbranche mit – eine Kompetenz, die in der aktuellen Lage entscheidend sein könnte. Die neue Struktur soll Entscheidungsprozesse beschleunigen und zugleich für mehr Stabilität in der Konzernführung sorgen.

Vertrauen der Investoren wackelt - strategische Weichenstellung erwartet

Der personelle Umbruch fällt in eine Zeit, in der Nestlé ohnehin unter hohem Druck steht. Die Performance an den Märkten bleibt hinter den Erwartungen zurück, das Umsatzwachstum schwächelt, während Wettbewerber in den USA und China Marktanteile gewinnen. Auch unter den Aktionären wächst der Unmut – insbesondere institutionelle Investoren fordern eine klarere Positionierung in wachstumsstarken Segmenten wie pflanzenbasierter Ernährung, funktionalen Lebensmitteln und Direct-to-Consumer-Modellen.

Mit dem abrupten Führungswechsel steigt die Erwartungshaltung erheblich: Wird das neue Tandem Isla-Navratil den Konzern strategisch neu ausrichten? Oder bleiben die Probleme struktureller Natur und schwerer zu lösen, als es ein reines Personalkarussell vermuten lässt?

Die kommenden Monate dürften zeigen, ob Nestlé aus der Führungskrise gestärkt hervorgeht – oder ob die Unruhe an der Spitze erst der Anfang eines tiefergehenden Umbruchs ist. Klar ist: Die Märkte schauen genau hin.

Bn-Redaktion/aw

