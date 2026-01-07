Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Anzeige
Netflix kurz vor dem Sieg

Absage an Larry Ellison 07.01.2026, 17:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix
© Bild von Tumisu auf Pixabay
Netflix setzt zum nächsten großen Coup an. Warner Bros. ignoriert Milliardenversprechen von Paramount – und hält an der Streaming-Allianz fest. Hinter dem Mega-Deal steht mehr als nur ein Kampf um Inhalte: Es geht um Kontrolle über die Zukunft der Unterhaltungsbranche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 77,86 EUR +0,42 % Baader Bank
Paramount Skydance Corporations Registered (B) 10,63 EUR -0,63 % Baader Bank
Warner Bros. Discovery (A) 24,70 EUR +0,80 % TTMzero RT

Netflix-Deal punktet mit Sicherheit und strategischer Klarheit

Warner Bros. Discovery hat das überarbeitete Übernahmeangebot von Paramount Skydance abgelehnt und bekräftigt seine Unterstützung für die laufende Fusionsvereinbarung mit Netflix. In einem Schreiben an die Aktionäre äußerte der Vorstand erhebliche Zweifel an der Umsetzbarkeit der Offerte von Paramount – trotz der persönlichen Finanzierungszusage von Larry Ellison in Höhe von 40,4 Milliarden US-Dollar.

Demnach bietet Netflix 27,75 US-Dollar je Aktie in bar und Aktien – für nur einen Teil von Warner Bros. Das Management betont dabei die „Sicherheit und Planbarkeit“ dieser Transaktion im Vergleich zum „beispiellosen finanziellen Risiko“ der feindlichen Offerte von Paramount, die ein Volumen von insgesamt 94,65 Milliarden US-Dollar aufweist. Dies entspricht fast dem Siebenfachen der aktuellen Marktkapitalisierung von Paramount.

Paramounts Milliardenofferte gerät unter Druck

Ein Hauptkritikpunkt des Warner-Vorstands: Die geplante Finanzierung des Paramount-Deals – über mehr als 50 Milliarden Dollar an Fremdkapital – sei hochriskant. „Die außergewöhnliche Schuldenlast und die Bedingungen des PSKY-Angebots erhöhen das Risiko eines Scheiterns erheblich“, heißt es in dem Brief. Marktveränderungen oder eine Verschlechterung der finanziellen Lage könnten die Finanzierung platzen lassen.

Zudem müsste Warner Bros. bei einem Deal mit Paramount Vertragsauflösungsgebühren in Höhe von insgesamt 4,7 Milliarden Dollar an Netflix zahlen. Dies würde den Wert des von Paramount zugesagten Ausgleichs deutlich schmälern – es bliebe nur rund 1,1 Milliarden Dollar netto für Warner Bros. übrig.

Netflix auf regulatorischem Kurs – und mit strategischem Vorteil

Netflix hat seine regulatorischen Anträge bereits eingereicht und arbeitet nach eigenen Angaben mit US- und EU-Wettbewerbsbehörden zusammen. „Netflix bleibt engagiert, um gemeinsam mit Warner Bros. und allen Beteiligten eine reibungslose Transaktion sicherzustellen“, so das Unternehmen.

In der Bewertung der Warner-TV-Sender wie CNN und TNT gehen die Meinungen auseinander. Paramount taxiert sie auf etwa 1 US-Dollar je Aktie – Analysten halten das für zu niedrig. Netflix hingegen plant, diese Sparte vor dem Abschluss der Übernahme auszugliedern. Dadurch könnten Anleger vom höheren Einzelwert der Sender profitieren.

Der Warner-Vorstand sieht daher in der Netflix-Fusion den überlegenen Weg: „Ihr Vorstand hat eine Fusion mit Netflix verhandelt, die den Wert maximiert und gleichzeitig Risiken minimiert – und wir sind einstimmig der Meinung, dass dies in Ihrem besten Interesse liegt.“

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UP924G
Ask: 4,62
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UP2NF5
Ask: 1,08
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UP924G UP2NF5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
4 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
5 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
6 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Venezuela-Krise: Wie Rheinmetall jetzt durchstartet

16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5x mehr Power: Nvidias Rubin-Chips setzen neue Maßstäbe

16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neuer Milliarden-Markt: Sind Google-Chips besser als Nvidia?

16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk verliert Kontrolle: Tesla rutscht dramatisch ab

16:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex gelingt spektakulärer Start ins Börsenjahr: Wie weit kann …

14:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir spaltet den Markt: Chance oder Risiko für Anleger?

12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax setzt Rekordjagd fort und knackt die 25.000 Punkte: Bayer – …

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr: Ist es die Trendwende …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer